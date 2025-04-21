Визнання Криму російським та ЗАЕС під контролем США: про що йдеться у свіжому «плані Трампа» для припинення війни

Адміністрація США тисне на Україну, пропонуючи свій план завершення війни, який вимагає від Києва піти на значні поступки.

План може включати визнання США анексії Криму росією у 2014 році, встановлення з боку США контролю над ЗАЕС, виключення України зі списку кандидатів на вступ до НАТО та інші.

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Про це повідомляє Wall Street Journal, з посиланням на конфіденційний документ, який чиновники адміністрації Трампа передали своїм українським колегам у Парижі в 17 квітня.

Щодо Запорізької АЕС, то територія навколо станції буде оголошена нейтральною зоною, яка могла бути передана під американський контроль. ЗАЕС постачатиме електроенергію Україні та на тимчасово окуповані території.

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Щодо вступу до НАТО, то зокрема, спецпредставник США по Україні Кіт Келлог чітко сказав, що це питання навіть не розглядається.

«НАТО не розглядається. Ви не станете частиною НАТО. Це не нова інформація… Але є обхідні шляхи. Є шляхи, які можна зробити і використати. Не варто починати з проблеми без рішення. І в нас є. І це охоплює все обговорене», — сказав Келлог.

Видання пише, що зараз США очікують на відповідь Києва, яку хочуть отримати під час зустрічі представників США (Рубіо, Віткоффа і Келлога), України та Європи у Лондоні цього тижня.

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Якщо позиції США, Європи та України збігатимуться, ці пропозиції можуть передати москві.

Також журналісти пишуть, що ідеї, висунуті адміністрацією Трампа, все ж не повністю відповідають вимогам росії.

Зокрема, за росією не визнається законне право контролювати чотири східні області України, які вона вважає анексованими.

США не пропонують обмеження для українських Збройних сил і не виключають можливості військової допомоги Києву або розміщення європейських військ в Україні, що є ключовим моментом у переговорах з москвою.

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У п'ятницю 18 квітня США заявили, що готові продовжувати мирні переговори ще кілька днів, а потім вийдуть з перемовин, щоб сфокусуються на інших проблемах.

Держсекретар Марко Рубіо заявив зі столиці Франції, що США відмовляться від своїх зусиль щодо встановлення миру між росією та Україною, якщо найближчими днями не буде чітких ознак прогресу. За його словами, адміністрації потрібні чіткі ознаки того, що угода може бути укладена.

Під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години. Уже ставши президентом, Трамп називав інші терміни, обіцяючи домогтися перемир'я протягом пів року.

Нагадаємо, Україну також примусили підписати ще одну угоду — «щодо корисних копалин», яку США трактували як повернення боргу за військову допомогу Києву проти росії. 18 квітня Україна підписала з адміністрацією Трампа меморандум щодо угоди про економічне партнерство, яку протягом останніх місяців обговорювали делегації двох країн.

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