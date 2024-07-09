«За мільйон доларів»: Зібров зізнався, на що здатен заради такої суми

Відомий український артист Павло Зібров з початку повномасштабного вторгнення рідко виїжджає за межі країни. Павло Миколайович каже, що роботи йому вистачає і вдома: популярний співак проводить концерти для військових, записує нові пісні та переспівує старі хіти.

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— Життя змінилося кардинально, — розповів Павло Миколайович у проєкті «Моя історія». — Я дорожу кожним своїм днем, кожною годиною. Хочу встигнути написати більше пісень, зробити більше концертів для слухачів, які мене чекають. Я доросла людина і розумію, що від моєї позиції публічної людини дуже багато залежить. Українцям у цій боротьбі потрібна віра, надія і любов. В мене якраз є пісні про віру, надію і любов.

Нагадаємо, раніше Павло Зібров переписав легендарну пісню «Хрещатик», змінивши деякі слова: «І ворогів не зміг прощати».

— Я росіян не прощу ніколи за те, що натворили тут, — сказав Зібров. - І поки їх не зупиниш… тільки силою можна їх зупинити, з Божою поміччю, з допомогою всього цивілізованого світу. А ворогів прощати не будем. Таке не прощається.

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Деякі запитують мене у соцмережах: «Якщо ти живий, чому ти в окопах співаєш, а не воюєш на фронті?». Так, здоров'я в мене вистачає, тільки ненадовго. На довгі дистанції я вже, безумовно, бігти не зможу. А ще, вважаю, що культурний фронт дуже важливий. Не можуть усі люди піти зараз на «нуль», взяти автомати, сісти в танки й воювати. Ні, має бути міцний тил. І, безумовно, артисти мають працювати на своєму місці, якщо вони професіонали. Вони мають показувати приклад, втілювати в життя віру і надію — те, що зараз потрібно. Конче потрібно.

Знамениті вуса Павла Зіброва вже стали справжнім брендом. Співак їх навіть застрахував на велику суму та кинув курити цигарки, щоб часом не обпалити.

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— Пожертвую своїм волоссям на Збройні Сили, — зізнався Зібров. — За мільйон доларів можу поголити вуса, щоб пожертвувати гроші на нормальний танк. І… — на москву. Зараз думаю, як це все зробити в соцмережах, щоб пішло й ми зібрали гроші.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Наталка Карпа з відомою блогеркою переспівала народний хіт.

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