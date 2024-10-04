Це бімба: Павло Зібров вразив новим хітом (відео)

Відомий український співак Павло Зібров, який нещодавно зробив зізнання, випустив нову пісню та кліп «Якщо поруч ти». Композиція увійде до нового альбому артиста, який буде присвячений виключно пісням про любов. За словами Зіброва, композиція присвячена 90-річчю автора тексту — Вадима Крищенка. Музику до пісні написав композитор Олександр Зуєв.

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А ідейною натхненницею та продюсеркою відео стала донька Павла Миколайовича Діана Зіброва.

— «Якщо поруч ти» про вічне — про кохання! — написав, презентуючи роботу, Павло Зібров. — Яскрава композиція про любов та емоційну близькість між двома людьми, яка передає відчуття тепла, радості та впевненості, які з’являються, коли кохана людина знаходиться поруч і ти можеш подолати все! Це не просто пісня про любов, але й про єдність, яка допомагає долати труднощі і знаходити сили для подальшого руху вперед.

Шанувальники артиста схвально оцінили нову роботу, залишивши відгуки.

— Пісня-БІМБА, — написали у коментарях. — Ще не чув такої. Гарна, мелодійна і надихаюча. Треба поставити своїй зазнобі.)

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Павло Зібров випустив нову версію легендарної пісні.

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