«Так гатили з великого калібру, що мене аж підтрушувало»: актор Костянтин Октябрський про ракетний удар по Києву та випробування під час великої війни
В ексклюзивному інтервʼю ФАКТАМ Костянтин Октябрський згадав найстрашнішу ніч, лікування від ПТСР та зйомки у комедійному сіткомі.
«З понівеченої квартири зумів витягти тільки документи»
— Костянтине, ми розмовляємо на наступний день після масованої ракетної атаки на Київ. Як ваша сімʼя її пережила?
— Частково спали. Ми вже не перший рік живемо під час великої війни. Звісно, лякаємося вибухів. Ми живемо у Соломʼянському районі, поряд і Святошинський, Голосіївський, де часто буває гучно. А тієї ночі ми з дружиною пробудили дітей, провели деякий час у коридорі, а потім пішли спати.
— У вашу квартиру у жовтні минулого року попали уламки безпілотника. Ви в неї повернулися?
— Ні, то була зйомна квартира, і вона, на жаль, непридатна для проживання. Ми залишилися у тому ж районі, але вже в іншій квартирі. Всі наші речі, меблі, техніка були понівечені під час тієї атаки. Я зумів витягти тільки документи.
— Відомо, що тоді ви з дружиною постраждали.
— Так, у мене був ПТСР, важка реакція на стрес. З дітьми, на щастя, нічого не сталося. Більше за всіх постраждала дружина, у неї була контузія. Вона лікувалася пʼять місяців і наслідків вже майже не залишилося. А я зараз, якщо емоційно виснажений, дуже гостро став реагувати на вибухи. Ще напередодні масованої ракетної атаки ми з другом домовилися поїхати на рибалку і вирішили це не відкладати. Так що на ранок після обстрілів ми поїхали на озеро. Але там поруч виявився полігон, на якому проходили навчання.
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— Гарне місце ви вибрали…
— Це просто якась випадковість, бо зазвичай там дуже тихо, співають птахи та квакають жабки. Але сьогодні так гатили з великого калібру, що мене аж підтрушувало… Нервова система була вже виснажена, і я реагував сильніше. Напередодні атаки у мене були вечірні зйомки, ми закінчили на пів одинадцяту. Потім треба було зняти грим, зайти до магазину за ковбаскою на рибалку… У нас з другом чітке розподілення — він займається оснащенням, я — кулінарією. Ліг спати о пів на першу ночі, а там і почалися вибухи.
— Але рибалку вирішили не скасовувати.
— Ні, бо для мене це хороший відпочинок та перезагрузка. З другом, на природі, звільняєшся від думок і просто спостерігаєш за дзвіночком. Іноді короткі розмови з товаришем: «Красиво?» — «Красиво!».
«Кілька разів доводилося самому попадати у відділок поліції»
— Два роки тому в інтервʼю ви казали, що відчуваєте спокій — мене тоді це здивувало. А як зараз?
— Загалом нічого не змінилося. У мене немає навантаження чи напруги. Є, звісно, біль, співчуття, але я сприймаю це. Я намагаюся не занурюватися з головою у новини, бо це виводить мене з нормального стану. Я не слідкую за тим, що каже Трамп чи хтось інший. У мене своє життя і родина, якою я опікуюсь. Дуже важливо, що сини бачать, що ми з дружиною спокійні, і переймають цей настрій.
— Мова про те, щоб дружині з дітьми поїхати з країни, не йде?
— Ні, дружина не хоче. Це складно і дуже дорого виходить. Можливо, якби були гроші, можна виїхати на три місяці, під час літніх канікул. Але… не виходить так.
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— Слава Богу, останнім часом кіновиробництво активно відновлюється. Роботи багато?
— Звісно, хочеться більше, але, дякую, що так є. Обʼєми виробництва не повернулися до тих, що були перед великою війною. Гонорари трохи збільшилися, бо є інфляція. Потрібен час, і все вийде на свій шлях. Але я не жаліюся, я займаюся улюбленою справою. До того ж є телебачення і воно теж мене підтримує.
— 19 травня стартує перший для ICTV2 за часів великої війни комедійний сітком «Майор Сковорода», у якому ви граєте.
— Так, сам з нетерпінням очікую його вихід. Гарний режисер, сценарій, акторський склад. Люди втомилися дивитися картини про війну, це тригерить. Хочеться відволіктися, відпочити. Наш серіал саме такий. Я суджу по собі, бо дивлюся зараз фільми, які допомагають мені відволіктися.
— Ви граєте антагоніста головному герою, майора Царенка.
— Знаєте, я вам скажу, що там і головний герой не такий вже ідеальний, а з «гівенцем». Відверто кажучи, всі герої сіткому дивакуваті та мають свої особливості. Але тому вони й цікаві. Та мій, напевно, самий більший падлюка.
— Щось є у нього від вас?
— У будь-якому разі, коли граєш, не можеш залізти у шкіру іншої людини, а все одно «йдеш» від себе. Звичайно, щось слизьке у собі знаходиш, але потім ховаєш його (сміється. — Авт.).
— Що найбільше запамʼяталось з того часу зйомок?
— Локація, де ми знімали. Колись це було кафе, потім ресторан на Дегтярівській. Але художники настільки круто зробили з локації відділок поліції! При чому, не «вилизаний», як зазвичай буває у серіалах, а майже справжній. Я знаю, бо декілька разів доводилося самому попадати у відділок.
— І чого ж вас туди доля заносила?
— Це було ще за часів буремної молодості. За дрібне хуліганство, але закон я ніколи не порушував.
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— Є речі, які вже не повернуться у ваше життя через велику війну?
— Чогось особливого немає. Хіба що на водосховище у Лютіж, де ми часто бували з родиною, зараз не можна виїжджати. До речі, коли сидів на рибалці, зловив себе на думці, що треба жити тут і зараз. От прокинувся зранку живий, подякував Богу і пішов насолоджуватися життям. Не треба нічого ставити на паузу, якщо хочеш — роби. Це я в першу чергу сам собі кажу.
— Хоча багато хто відмовляється від мрій та планування.
— А я мрію і планую. Про покупку квартири, подорожі. Не треба себе стримувати лише тому, що зараз війна. Коли ж тоді жити? Чи в анабіоз впадати?
— Можна страждати…
— Мені шкода таких людей, які втрачають своє життя. Вони стресують, весь час у напрузі й постійно питають, коли закінчиться війна. Я просто знаю, що вона має закінчитися.
— Що зробите найперше, коли настане перемога?
— Хочу поїхати у Карпати — я там ніколи не був. Сісти у машину разом з сімʼєю і поїхати по наших красивих містах. А потім і за кордон. Але це тільки після нашої перемоги. Коли настане свобода і будуть інші відчуття та сприймання всього навкруги.
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