Квартирі торба: внаслідок нічної атаки на Київ постраждав будинок популярного актора та ведучого

У ніч на 30 жовтня росіяни вчергове атакували столицю України дронами з різних напрямків. Повідомлялося, що падіння уламків було зафіксовано у Солом'янському районі столиці. Як наслідок — у багатоповерховому житловому будинку виникла пожежа. Про наслідки атаки на своїй сторінці у соціальній мережі написав і популярний актор та ведучий Костянтин Октябрський.

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Актор виклав світлини, на яких видно пошкоджену частину будівлі, та підписав: «Це наш будинок. Слава Богу, ми цілі». Відомо, що була пошкоджена квартира Костянтина.

«На жаль, квартирі торба», — повідомив ведучий, виклав відео понівечених вікон та обгорілого балкону.

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Відомо, що у сімʼї ведучого є двоє синів, які ходять до школи.

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Костянтин із синами

- Ми живемо в дев'ятиповерховій «панельці», а найближче сховище — далеко, — розповідав Костянтин в інтервʼю «ФАКТАМ». — Пару разів вночі ми намагалися потрапити туди з дітьми, це був просто жах. Крім того, одного разу бомбосховище було закрито. Тому ми вирішили, що будемо залишатися вдома.

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В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» відомий актор, зірка серіалів розповідав про виклики під час великої війни.

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