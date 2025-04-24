«Заболотні, вас проклинаю!»: українські зірки відреагували на черговий масований обстріл України

Українські зірки відреагували на масований ракетний обстріл України росією. На своїх сторінках у соціальній мережі відомі українці розповіли, що пережили у страшну ніч на 24 квітня в різних куточках країни, та поділилися жахливими світлинами наслідків терористичного акту росіян. Багато повідомлень були англійською мовою, щоб донести правду про злочини росії людям за кордоном.

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Відома шеф-кухарка Ліза Глінська поділилася розпачливим дописом про те, як пережила ракетний обстріл разом з двома маленькими доньками.

«Мої діти, а особливо Мія, дуже лякаються гучних звуків, вона підстрибує, як мʼячик, — написала Ліза. — Я намагаюсь затулити їй вушка, але така сильна вібрація по всьому тілу через вибухи, і ці закривання вух просто ніщо… Почула шахед, схопила Мію, побігла до Полі, вона прокинулась… плаче… знов вибухи, затуляю Мії вуха, годую Полю, щоб заспокоїти… вибухи… Мія починає плакати… заспокоюю Мію… тиша… десь тут до мене доходить, що налякана, всередині все тремтить, треба якось заспокоїтись, бо діти все відчувають, заспокоїтись… новини… знов летить… знов підвищена небезпека… і я не знаю, як покласти дітей в ліжечко, як покласти дітей… як їх відпустити…»

Переможниця проєкту «Холостяк» Інна Бєлєнь пережила атаку у рідному Харкові, який також був під масованим обстрілом росіян.

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«Йде вже четверта година цього кошмару, — написала Інна. — Я — українка. Я обрала жити в Україні. Але є одне „але“. Мені не дають жити в моїй країні. Мене свідомо ображають у моїй же країні. Залякують, нищать, бомблять. Я не поїду. Але давайте чесно — це ненормально: щохвилини доводити, що я маю право просто жити».

Танцюрист Євген Кот у своєму сторіз звернувся до американців, які нібито намагаються наблизити мир.

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«Американці, ви найкращі переговорники! — написав Євген. - Ви наближаєте мир! Сидимо під сходами і відчуваємо це! Особливо відчуває це моя девʼятимісячна донька! Заболотні, вас проклинаю вже дуже довгий час!»

«Київ, довбане пекло», — коротко підписав жахливі кадри з руйнуваннями ведучий «Холостяка» Григорій Решетнік.

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«Жахлива ніч, жахливий ранок… біль та злість», — поділилася почуттями співачка Наталя Могилевська.

«Кончені!!!» — відреагувала артистка Надя Дорофєєва.

«Дуже страшна ніч… немає слів, одні…» — не стримувався дизайнер Андре Тан.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що популярна акторка потрапила під обстріл в Одесі. ​​

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