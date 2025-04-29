Кабмін встановив виплати до Дня Незалежності: хто отримає більше трьох тисяч гривень

День Незалежності — одне з найбільш величних та гідних запам'ятовування свят країни, тому буде добре, якщо багато українців отримають в цей день додаткові грошові виплати.

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Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

До списку осіб, які отримають виплати, вирішено включити ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та членів сімей загиблих захисників і захисниць.

Згідно з рішенням уряду, разова грошова виплата до Дня Незалежності України виплачується до 24 серпня 2025 у таких розмірах:

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особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин I групи — 3 100 гривень, II групи — 2 900 гривень; ІII групи — 2 700 гривень;

учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, — 1 000 гривень;

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, — 3 100 гривень;

членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено згідно з пунктом 1 статті 10 закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, — 650 гривень;

учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога — 450 гривень.

Зазначимо, що грошова допомога до Дня Незалежності виплачується українцям щороку. У 2024 році серед тих, хто отримав гроші, було 471 тис. пенсіонерів. Їм ПФУ виплачує допомогу автоматично.

Кошти на виплату допомоги військовослужбовцям та іншим особам, які належать до ветеранів війни, проходять службу та не є пенсіонерами, ПФУ перераховує на підставі поданих заявок на рахунки військових частин, установ, організацій, де особи проходять службу.

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