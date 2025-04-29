Пенсія відразу за 12 місяців: хто може отримати в Україні

В українському законодавстві передбачена можливість отримання пенсії за кілька місяців одночасно. Так, педагогічні працівники можуть отримувати відразу 10 пенсій при виході на заслужений відпочинок.

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Водночас деякі наші співгромадяни, як виявляється, можуть отримати ще більшу суму — 12 пенсій одночасно, йдеться у повідомленні Пенсійного фонду України.

Зокрема, до ПФУ звернулася українка, яка просила пояснити, чи зможе пенсіонер, який через війну кілька років не отримував пенсію забрати ці кошти.

«Моя мама вже більше ніж 2 роки не отримує пенсію у зв'язку з війною й евакуацією за кордон. Чи зможе вона отримати всю свою пенсію, починаючи з березня 2023-го, після поновлення пенсії?» — йдеться у зверненні.

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У Пенсійному фонді відповіли, що якщо пенсіонер не отримував пенсію з власної вини, то нарахування виплат за минулий час є можливим, але з обмеженням — не більш як за три роки до дня звернення про отримання пенсії.

При цьому перша частина виплат може дорівнювати пенсії за рік, а решта суми виплачується щомісяця рівними частинами.

«Частина неотриманої пенсії, але не більше як за 12 місяців, виплачується одночасно, а решта суми виплачується щомісяця рівними частинами, що не перевищують місячного розміру пенсії», — заявили у ПФУ.

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Тобто, виплати обов'язково повернуть, і почнуть з пенсій за цілий рік — а у деяких пенсіонерів, це, можливо, будуть непогані гроші.

Також ми повідомляли про те, що в деяких пенсіонерів сума пенсійних виплат зросте, навіть без індексації.

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