Помста не забарилась: на честь 33 річниці Незалежності України хакери-патріоти зламали 33 російські сайти

Проукраїнські кіберактивісти нагадали росіянам про День Незалежності України та про наміри відновити міжнародно визнані кордони нашої країни.

Для цього у 33-річницю прийняття Акту проголошення Незалежності вони розмістили зображення українського воїна-визволителя на 33 сайтах афільованих з росіянами підприємств з окупованих міст, пише АрміяInform.

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«Відновимо кордони до останнього метра!», — йдеться у підписі під зображенням.

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Зображення з’явилося на сайтах підприємства «Камаз-Центр» у Донецьку (його автомобілі використовуються у військових цілях), «Айтіком» у Сімферополі (надає телекомунікаційні послуги для військових об’єктів), «Арістеліс» у Маріуполі (надає послуги з оформлення російських паспортів мешканцям міста).

Також повідомлення було розміщено на сторінці пропагандистського кінофестивалю «День Перемоги».

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Нагадаємо також про активність російських хакерів, які час від часу здійснюють атаки на сайти українських підприємств і банків (насамперед тих, через які роблять збори громадські організації та волонтери).

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