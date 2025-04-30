У російському Муромі безпілотники атакували пороховий завод (відео)

У ніч на 30 квітня в росії безпілотники атакували ще один пороховий завод.

Губернатор Володимирської області рф Олександр Авдєєв стверджував, що місто Муром атакували дрони, але їх «вдалося вивести з курсу за допомогою засобів радіоелектронної боротьби».

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Але, мабуть, не всі. Так, за його словами, на підприємстві розпочалася пожежа — горів склад, вогонь охопив площу близько 720 квадратних метрів. Також було пошкоджено ще одну будівлю.

«Зафіксовано приліт кількох безпілотників, вони пригнічені засобами РЕБ. Безпілотна техніка пошкодила 2 будівлі: в одній, як раніше говорилося, сталася пожежа, вона локалізована. Друга постраждала незначно, обійшлося без загорянь, там теж працюють фахівці», — повідомляв вранці Авдєєв.

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Він не уточнював, що за підприємство було атаковано, проте місцеві жителі писали про Вербівський район міста, де розташований Муромський приладобудівний завод («пороховий»), який, зокрема, виробляє піротехнічні пристрої і з 2023 року перебуває під санкціями Євросоюзу та України.

Фото зі сторінки радника мера Маріуполя Петра Андрющенка

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Тим часом російське міноборони пише про «перехоплення та знищення» 34-х українських безпілотних літальних апаратів літакового типу, у тому числі трьох — над Володимирською областю. Також стверджується, що 15 БпЛА було збито над територією Курської області, вісім — над територією Брянської області, сім — над територією Орловської області та один — над територією Білгородської області.

Раніше повідомлялося про атаку ударних БпЛА на завод з виробництва «шахедів» у Татарстані, в місті Єлабуга, що за 1 200 км від України.

Фото з відкритих джерел

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