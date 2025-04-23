Здолали понад тисячу кілометрів: невідомі дрони атакували завод з виробництва «шахедів» у Татарстані

У середу, 23 квітня, у росії було атаковане підприємство, яке потужно працює на війну — завод з виробництва «шахедів». Виробництво знаходиться у Татарстані, у місті Єлабуга, на відстані 1 200 км від України.

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Про це пишуть російські інформаційні ресурси.

Свідки повідомляють, що бачили в небі невідомі об'єкти, частину з яких було "збито".

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Про це повідомляють у соцмережах. Також люди зазначили, що населення з Єлабуги терміново евакуюють.

За даними росЗМІ, "ЗСУ атакували Єлабугу дронами Аеропракт А-22 (або "летюча лисиця") та UJ-22 Airborne. Літак модернізували під безпілотник та навантажили вибухівкою. Мінімальна вага СВУ – 80 кілограмів. Дальність польоту першого – близько 1100 кілометрів. Другого – до 800".

Міноборони росії, як завжди заявило про "знищення українського безпілотного літального апарата" над територією Татарстану. Водночас українська сторона офіційно не коментувала події.

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Користувачі масово публікують кадри з місця вибухів.

Внаслідок інциденту в аеропортах казані та нижньокамська ввели тимчасові обмеження на польоти. В аеропорту казані оголошено план «Ковьор» — з 12:45 за місцевим часом припинено прийом та випуск літаків.

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Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко написав у соцмережі: «Єлабуга в Татарстані, де росіяни виробляють шахеди/герані та різні обманки, де вони наростили виробництво, дещо гучно, і дещо місцями вдало».

За інформацією моніторингового каналу «Миколаївський Ваньок», 6 літальних апаратів вагою 250 кг кожен з додатковим оснащенням були спрямовані «на ціль».

«Завдання та траєкторія були нестандартні. 1 збили, 5 — упало в ціль», — тролить він росіян.



Зазначимо, що місто Єлабуга розташоване на відстані приблизно 1 200 кілометрів від кордону з Україною, але адміністратор каналу, стверджує, що відтань становить 1 700 км. Саме там знаходиться головний виробничий центр зі збирання БПЛА Shahed-136.

Коваленко також повідомив, що понад 6000 шахедів/гераней виробили в Єлабузі у 2024 році. Крім того росіяни там же зробили ще тисячі дронів приманок. Цього року була поставлена задача виробляти в Єлабузі від 8 000 до 10 000 шахедів/гераней за рік та від 15000 дронів-обманок.

За оцінками аналітиків, росія здатна вийти на темпи виробництва до 10 000 безпілотників щорічно, особливо у разі збереження постачання необхідних компонентів з-за кордону. До роботи на підприємстві залучають як місцевих студентів, так і іноземців — зокрема, громадян африканських країн, яких офіційно наймали під виглядом «навчання».

Нагадаємо, наприкінці березня «добрі дрони» масовано атакували Волгоград і Ростовську область росії.

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