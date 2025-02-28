Правила призначення субсидій змінилися: яке рішення прийняли в Кабміні

Кабінет міністрів України вирішив вдосконалити програму «Субсидія на оренду житла», згідно з якою внутрішньо переміщені українці можуть подавати документи на оформлення субсидії.

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Зокрема, на засіданні уряд 28 лютого було прийнято рішення, що з 1 березня змінюються деякі правила призначення субсидій — як на комунальні послуги, так і на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Йдеться про усунення низки технічних помилок, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зокрема, для субсидій на комуналку відбулися такі зміни:

надано можливість отримати субсидії тим, хто через несвоєчасне подання відомостей постачальниками послуг не зміг домогтися виплат;

українці, з якими сталася така ситуація, зможуть самостійно надати Пенсійному фонду відомості для призначення субсидії.

«Ухвалюємо рішення, за яким донарахуємо субсидії людям, які їх не отримали через несвоєчасно подані дані. Це особливо стосується ситуацій, коли люди живуть в ОСББ, і надавачі послуг подавали інформацію із затримкою або взагалі не подали», — заявив Шмигаль.

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Крім цього, розширюється перелік територій, на яких ВПО можуть отримувати компенсації за найм житла.

«Врегулюємо питання щодо субсидій на оренду житла ВПО», — анонсував Шмигаль.

Так, цю субсидію з 1 березня зможуть отримувати внутрішньо переміщені особи у Харкові та Сумах. Загалом визначається, що ВПО зможуть отримувати субсидії на житло по всій території України, крім:

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територій, де ведуться активні бойові дії;

тимчасово окуповані території України.

Також нагадаємо, скільки українці платитимуть за комунальні послуги у березні та квітні 2025 року.

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