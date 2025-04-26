Експеримент не вдався: в Україні хочуть змінити правила подання заяв на субсидію та пільгу з оплати комуналки

Два роки тому в Україні запустили експериментальний проєкт — спрощенне подання заявки на призначення житлової субсидії онлайн, через портал ПФУ.

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Заявник заповнював онлайн-форму, вказуючи особисту інформацію, паспортні дані, адресу, а також інформацію про інших членів домогосподарства та банківські реквізити. Тим, хто живе на арендованій квартирі, необхідно було додати скан договору про аренду. Не виключено, що невдовзі спрощені правила скасують. Так, як пише видання «На пенсії», це може статися через виявлені недоліки. Відповідні пропозиції містяться у проєкті постанови Кабміну, винесеного на обговорення та розміщеного на сайті Федерації профспілок України.

Згідно з документом, експеримент зі спрощеним оформленням субсидій пропонують завершити 7 липня 2025 року, а проєкт зі спрощеного подання заявки на пільги — 6 лютого 2026 року.

Автори документу пропонують, аби заявники, як і раніше, надавали про себе більше даних. Це ж стосуватиметься і заяв ветеранів війни, які звертаються за пільгами.

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Серед недоліків спрощеної системи, зокрема, називали труднощі з автоматичним обміном інформацією між державними реєстрами та виконавцями комунальних послуг. Часто ОСББ, ЖБК та постачальники послуг не подавали або несвоєчасно передавали необхідні відомості через особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Йдеться про перелік комунальних послуг; актуальні тарифи та внески; адреси обслуговування; суми нарахувань для кожного домогосподарства. Зазначається, що через труднощі деякі отримувачі субсидій або пільг можуть залишитися без виплат.

Втім, Мінсоцполітики вважають, що універсальна форма заяви — тимчасовий захід. Після доопрацювання електронної взаємодії між системами, планується повернення до спрощеної подачі заявок.

Нагадаємо, що цього року уряд змінював деякі правила призначення субсидій — як на комунальні послуги, так і на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб, щоб усунути низку технічних помилок. Зокрема, було надано можливість отримати субсидії тим, хто через несвоєчасне подання відомостей постачальниками послуг не зміг домогтися виплат. В основному, це стосувалося ситуацій, коли люди живуть в ОСББ, і надавачі послуг подавали інформацію із затримкою або взагалі не подавали.

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