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Україна може отримати нову зброю проти дронів зі Словаччини: що про неї відомо

19:45 30 квітня 2025
Wolf 25 AD словацької компанії DefTech. фото зі сторінки Андрія Харука

Атаки російських дронів мирних українських міст тривають, що свідчить про серйозну небезпеку і напруженість для сил ППО. Щоб посилити захист від маси дронів, що налітають на українські міста, Словаччина може передати Україні техніку, призначену спеціально для боротьби з БпЛА.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі X повідомив чеський військовий оглядач Prаisethesterh. За його словами, йдеться про бронеавтомобіль Wolf 25 AD словацької компанія DefTech, що здатний як здійснювати як захист від дронів, так і надавати пряму вогневу підтримку.

Як пише військовий експерт Андрій Харук, машина використовує модифіковане шасі Ford F550 з V-подібним профілем днища і 6,7-літровим дизелем. При цьому бронеавтомобіль озброєний баштою Valhalla Mangart 25 з автоматичною гарматою Oerlikon KBA (калібр 25×137 мм, двостороння подача патронів, можливість вогню снарядами з програмованим підривом). Також на башті можна змонтувати пускові установки для зенітних ракет або 70-мм ракет із лазерним наведенням. За бажанням башта також може бути оснащена ПЗРК, ПТРК або кулеметом.

Для виявлення повітряних цілей служить радар Rheinmetall AMMR (використовується, наприклад, у деяких варіантах ЗСУ Skyranger) міліметрового діапазону з чотирма активними фазованими антенними решітками, що забезпечують поле зору 360 градусів.

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Таким чином виходить порівняно проста і недорога техніка для прикриття з повітря на близьких дистанціях.

Раніше компанія DefTech уже постачала обмежену кількість своїх автомобілів українським спецпідрозділам, і їх використовували під час звільнення Херсона.

Тим часом у росії для боротьби з українськими безпілотниками намагаються застосовувати корабельні баштові установки, які навряд чи кудись влучать.

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