У рф похвалилися новим засобом боротьби з українськими дронами: що з ним не так

На тлі нестачі засобів ППО проти українських дронів, окупанти не тільки намагаються створити нові комплекси з корабельних гармат, які явно для цього не підходять, але й всіляко цим хваляться.

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Як стверджують російські Telegram-канали, ці артсистеми 1950−1970-х років виробництва нібито будуть дуже ефективними проти українських дронів. Дійсно, в теорії показники систем здаються досить серйозними.

Так, 25-мм гармата комплексу 2М-3 може виробляти 600 пострілів на хвилину на максимальну дальність у 7500 метрів і висоту 2800 метрів, 30-мм гармата АК-306 має 6 стволів, скорострільність 1000 пострілів, дальність 2700 і висоту 5000 метрів, а 30-мм АК-630 при двох стволах — 1050 пострілів і висоту до 4800 метрів.

Також, як стверджують окупанти, всі гармати оснащуються тепловізійними прицілами з можливістю дооснащення балістичними обчислювачами. Для роботи в складних метеоумовах на ЗУ можуть бути розміщені і РЛС наведення типу «Репейник» або СБР-5 «Фара-1» (чи інші аналоги).

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Але військовий експерт Олександр Коваленко зазначає, що флотські зенітні гармати мають інший функціонал, системи управління та інше, що робить їх використання на суші неефективним. Особливо якщо це робити з вантажівок, які можуть просто не витримати віддачі при стрільбі з установок вагою близько 1 тонни.

«Звичайно, хтось із „Z-воєнкорів“ скаже, що краще так, ніж намагатися збити БПЛА з „пищалі“. Але ті ж самі „Z-воєнкори“ ставлять собі вже другу ніч запитання: „А пачиму базу 112-й ракетной бригады рф в Шуе Ивановской области атакуют украинские дроны? Гиде ПэВыОо???“» — резюмує експерт.

Зауважимо, що справжнім шоком для росіян став розгромний звіт про результати порівняння американської БМП Bradley M2A2 ODS SA та російської БМП-3.

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