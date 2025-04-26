До успіху приведе Венера: три знаки зодіаку мають шанс розбагатіти у травні-2025

Астрологи, які визначили знаки Зодіаку, яким особливо щаститиме в нинішній вікенд, 26−27 квітня, назвали трьох представників зодіакального кола, у яких є гарний шанс розбагатіти у травні.

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Як пише Ukr.Media, головна фінансова планета Меркурій перебуватиме в Овні. Так що з 10 по 25 травня нічого особливого від неї не варто очікувати. Втім, в фінасовій сфері все ж будуть свої лідери.

Терези

Гороскоп для Терезів на травень стверджує, що знаку вдасться обійти всі «гострі кути» та буди успішним. В цьому людям, народженим під цим знаком, допоможе Венера — вона даруватиме Терезам мотивацію, силу та впевненість. А Плутон, який стане ретрогнадним на початку третього місяця весни, слабко впливає на життя знаку. Одже, і негативного впливу планети вдасться уникнути. Зірки радять Терезам, які планують інвестувати гроші, звернути увагу на такі сфери, як захоплення та бізнес. Зокрема, наголошується на важливості вкладання коштів в рекламу та здобуття нової інформації.

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Телець

Гороскоп для Тельців на травень обіцяє знаку приплив сил та енергії, завдяки яким можна будет втілити в життя якийсь важливий проєкт. Як і Терезам, Тельцям у травні сприятиме Венера, а ось інші планети підтримуватимуть знак слабше. Цей час астрологи вважають вдалим для пошуку нової роботи. На представників знаку, які зачаровуватимуть колег і керівництво та клієнтів своєю чарівністю, очікує зростання доходів. Серед найприбутковіших професій в травні називаються працівники сфери послуг, таксисти, а також управлінці персоналом.

Стрілець

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Гороскоп для Стрільців передбачає фінансову удачу для знака, вплив на який Меркурія та Плутона не так важливий. Не виключено, що представники знаку зможуть побачити швидкі результати від виконаної роботи. Те, що вони робитимуть у травні, матиме доленосний характер. Найбільш «грошовитими» мають стати люди, які зайняті у сфері науки чи у викладацькій сфері, або які мають власний бізнес. Зірки радять Стрільцям у травні вкласти гроші в саморозвиток та здоров'я.

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Фото Pixabay

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