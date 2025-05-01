Шосте почуття буде головним: що зірки обіцяють знакам зодіаку 1 травня

Астрологи, які раніше назвали знаки зодіаку, яким поталанить у перші дні травня, склали гороскоп на перший день останнього місяця весни, повідомляє ТСН.

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Цей день характеризується загостренням інтуїції, що зробить ясновидицями навіть тих, хто категорично не вірить у езотеричні здібності.

Козеріг

Ваші професійні досягнення не залишаться непоміченими: якісно виконана робота приверне увагу керівництва, а це може призвести до підвищення у посаді або збільшення зарплати.

Водолій

Перед ухваленням важливого рішення довіртеся внутрішньому голосу — сьогодні він допоможе вам зробити цінні висновки і підкаже, як краще вчинити в обставинах, що склалися.

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Риби

Несподіваний лист чи дзвінок від людини з минулого виявиться не тільки приємним, а й корисним: є ймовірність, що цей контакт допоможе вам вирішити важливі життєві чи професійні питання.

Овен

Будь-які проєкти — нові починання чи давні справи — відкладені на якийсь час, сьогодні будуть успішно реалізовуватися, приносячи не лише моральне задоволення, а й матеріальну вигоду.

Телець

Фінансовий успіх на вашому боці! Сьогодні особливо сприятливий день для підписання важливих договорів та укладання довгострокових угод — вони матимуть стабільний успіх.

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Близнюки

Вранці варто присвятити час роботі, але після обіду приділіть увагу близьким, особливо тим, з ким давно не спілкувалися — зустріч принесе радість і відновить забуті зв'язки.

Рак

Допомога у вирішенні професійних завдань прийде від старих знайомих, які на якийсь час зникли з вашого життя. Настав час відродити ці контакти.

Лев

Енергія дня буде поділена на дві частини: перша половина ідеальна для роботи, а друга для відпочинку. Дозвольте собі розслабитися і зайнятися чимось приємним та надихаючим.

Діва

Сьогодні удача супроводжуватиме справи, які ви довго відкладали. Ви зможете не тільки надолужити втрачене, але й успішно підготуватися до майбутніх професійних звершень.

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Терези

Будьте уважні до знаків долі: вони можуть з'являтися з найнесподіваніших джерел і допоможуть передбачити події.

Скорпіон

Використовуйте цей день, щоб висловити свою любов близьким — останнім часом ви рідко говорили їм про свої почуття, вважаючи їх само собою зрозумілими. Сьогодні чудовий момент нагадати про них.

Стрілець

Сьогодні варто прислухатися до думки оточуючих, причому не лише друзів та рідних, а й зовсім незнайомих людей — їхні слова виявляться несподівано цінними.

Як писали «ФАКТИ», раніше тарологи розповіли про прогноз карт на 1 травня 2025 року, а фахівці у сфері Східних гороскопів склали прогноз на поточний тиждень.

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