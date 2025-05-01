Гравці «Фенербахче» влаштували «самосуд» своєму тренеру-литовцю після виходу в Фінал чотирьох Євроліги (відео)

Турецький «Фенербахче», який очолює чемпіон Європи та бронзовий призер Олімпійських ігор у складі збірної Литви Шарунас Ясікявічюс, став першим учасником Фіналу чотирьох престижної баскетбольної Євроліги.

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У третьому поєдинку плей-оф стамбульці в овертаймі дотиснули в гостях «Париж» (98:88) та виграли серію — 3:0. Після тріумфу одноклубники тренера футбольного «Фенербахче» Жозе Моуріньо на радощах не вигадали нічого кращого, як просто в роздягальні «втопити» свого наставника в джакузі. Той навіть не чинив опір.

Додамо, що 49-річний Ясікявічюс, котрого визнали найкращим тренером Євроліги-2024/2025, вшосте вивів свою команду до Фіналу чотирьох турніру. При цьому литовець став лише третім в історії фахівцем (після Желька Обрадовича та Димитріса Ітудіса), кому вдалося це зробити п'ять разів поспіль. У 2018 році Ясікявічюс, який, до речі, свого часу був одружений з Міс світу-1998 ізраїльтянкою Лінор Абарджиль, пробився до четвірки найсильніших з «Жальгірісом», у 2021, 2022 та 2023-му — з «Барселоною», а в 2024, 2025-му — з «Фенербахче».

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До речі, суперниками команди Ясікявічюса у Фіналі чотирьох, який пройде 23—25 травня в Абу-Дабі (ОАЕ), стануть переможці пар «Реал» — «Олімпіакос» (рахунок у серії до трьох перемог — 2:1), «Панатінаїкос» — «Анадолу Ефес» (2:1) і «Монако» — «Барселона» (2:1).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що арбітр Євроліги попався на крадіжці дорогих парфумів в аеропорту.

Фото Х Fenerbahçe Beko

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