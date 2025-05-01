Австралія не може відправити в Україну давно обіцяні танки Abrams: в чому причина

Парк списаних американських танків Abrams, які Австралія обіцяла Києву, досі не було доставлено в Україну. Все через опір Вашингтона, повідомляє Австралійська телерадіомовна корпорація (ABC) з посиланням на анонімних представників оборонного відомства.

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Австралія пообіцяла надіслати Києву 49 танків M1A1 Abrams, які «незабаром будуть виведені з озброєння», ще у жовтні 2024 року — в рамках ширшого пакета військової допомоги.

Танки досі знаходяться в Австралії, повідомляє видання. Представники оборонного відомства розповіли телеведучому, що США повинні будуть надати офіційний дозвіл, перш ніж транспортні засоби зможуть бути доставлені до іншої країни. Однак, зазначається, що це схвалення ще не надано.

Вперше про складнощі з передачею танків стало відомо в березні. Тоді Дональд Трамп тимчасово заморозив Києву військову допомогу. Нині представники Міноборони Австралії стверджують, що процес стикається з іще більшою невизначеністю, бо офіційний дозвіл Вашингтона на передачу танків іншій країні досі не отримано.

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«Міноборони продовжує працювати з українським урядом відповідно до узгоджених домовленостей щодо передачі майна», — зазначили в Міноборони Австралії.

Раніше повідомлялося, що Австралія, Канада, Нова Зеландія та Японія брали участь у переговорах щодо відправлення миротворців в Україну.

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