Західні союзники, які відмовилися від ідеї конфіскації заморожених російських активів, обговорюють детальні військові плани щодо потенційних миротворчих сил в Україні, незважаючи на відмову президента рф від повного припинення вогню. Близько 30 країн запропонували надати війська, літаки, військово-морські кораблі, розвідувальні дані або фінансування для миротворчих сил, при цьому планувальники зосереджуються на оперативному плануванні та розгортанні активів.

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Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наголосив на прихильності країни ядерному стримуванню, формально відзначивши початок будівництва нового атомного підводного човна, на тлі стурбованості щодо залежності Сполученого Королівства від США в обслуговуванні, пише Bloomberg. На його думку, «графік» мирної угоди між росією та Україною зараз «набуває уваги».

«Ми не знаємо, чи буде угода — я справді сподіваюся, що вона буде — але якщо угода буде, дуже важливо, щоб ми могли діяти негайно», — сказав прем’єр-міністр Кір Стармер інформаційним мовникам.

Близько 30 переважно європейських країн запропонували надати війська, літаки, кораблі, розвідувальні дані або фінансування для так званої коаліції добровільних сил. Канада, Австралія, Нова Зеландія та Японія також брали участь у переговорах.

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Тим не менш, було незрозуміло, які дії країни могли б вжити без прямої підтримки президента США Дональда Трампа. Міністр збройних сил Великої Британії Люк Поллард сказав, що обговорення буде зосереджено на тому, де будуть розміщені певні засоби, такі як літаки Typhoon, як їх можна заправляти та обслуговувати, а також як вони будуть діяти поряд із ресурсами, які пропонують інші союзники.

Хоча цього тижня путін домовився з Трампом обмежити атаки на енергетичну інфраструктуру України, він відхилив заклики до повного припинення вогню, вимагаючи від США та інших країн припинити потік зброї та розвідданих в Україну. Російська сторона заявила, що ніколи не погодиться на війська НАТО в Україні.

Європа хоче переконатися, що вона добре підготовлена до перспективи ширшого перемир’я після того, як цього тижня Білий дім заявив, що зусилля щодо цього продовжаться «негайно» разом з подальшими переговорами на Близькому Сході.

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На тлі зростання занепокоєння з приводу того, що Сполучене Королівство покладається на США у збереженні свого арсеналу, стало відомо про початок будівництва нового підводного човна класу «Дредноут». Нове судно будується компанією BAE Systems і планується ввести в експлуатацію на початку 2030-х років. Згідно з даними міністерства оборони, витрати на заміну атомних підводних човнів Великої Британії різко зросли і наразі становлять 36,7 мільярда фунтів стерлінгів проти 31,5 мільярда фунтів стерлінгів у 2021 році.

Раніше «ФАКТИ» публікували пояснення президента Макрона щодо розгортання європейських військ в Україні.

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