Під Києвом вибухнули касетні снаряди: постраждала людина

Під Києвом вибухнули відтерміновані касетні снаряди після нічної атаки дронів на столицю. Постраждала жінка. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко.

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На місці працюють сапери, рятувальники та медики. Наряди поліції забезпечують охорону місця події та недопущення туди сторонніх осіб.

«Близько 10 вибухів в лісопарковій зоні. Також відомо про вибух на даху житлового будинку, внаслідок якого частково пошкоджено його покрівлю. Наразі відомо про одного постраждалого. Інформація уточнюється», — розповів голова КМВА.

Як зазначив Ткаченко, ймовірно, вибухають касетні боєприпаси, які росіяни скинули з БпЛА, але сказати можна точно після проведення спеціальної експертизи з визначення походження цих вибухонебезпечних елементів.

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Також він порадив, що робити у випадку детонації відтермінованих снарядів.

У разі виявлення підозрілих предметів:

не наближайтесь до них;

відійдіть на безпечну відстань;

негайно викличте поліцію та рятувальників за номером 102 і точно вкажіть місце знаходження об’єкта.

Нагадаємо, що в ніч на 1 травня росія атакувала Україну балістичними ракетами і дронами. Загалом вдалося збити 74 дрони. Зокрема, під час атаки дронів по Одесі та області загинули люди. Також пізно ввечері 30 квітня в Харкові прогримів вибух. Фіксувалося влучання БПЛА противника в автозаправну станцію (АЗС), внаслідок чого сталася пожежа.

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