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Події

Під Києвом вибухнули касетні снаряди: постраждала людина

12:47 1 травня 2025
Касетні боєприпаси. Фото hrw.org/

Під Києвом вибухнули відтерміновані касетні снаряди після нічної атаки дронів на столицю. Постраждала жінка. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко.

На місці працюють сапери, рятувальники та медики. Наряди поліції забезпечують охорону місця події та недопущення туди сторонніх осіб.

«Близько 10 вибухів в лісопарковій зоні. Також відомо про вибух на даху житлового будинку, внаслідок якого частково пошкоджено його покрівлю. Наразі відомо про одного постраждалого. Інформація уточнюється», — розповів голова КМВА.

Як зазначив Ткаченко, ймовірно, вибухають касетні боєприпаси, які росіяни скинули з БпЛА, але сказати можна точно після проведення спеціальної експертизи з визначення походження цих вибухонебезпечних елементів.

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Також він порадив, що робити у випадку детонації відтермінованих снарядів.

У разі виявлення підозрілих предметів:

  • не наближайтесь до них;
  • відійдіть на безпечну відстань;
  • негайно викличте поліцію та рятувальників за номером 102 і точно вкажіть місце знаходження об’єкта.

Нагадаємо, що в ніч на 1 травня росія атакувала Україну балістичними ракетами і дронами. Загалом вдалося збити 74 дрони. Зокрема, під час атаки дронів по Одесі та області загинули люди. Також пізно ввечері 30 квітня в Харкові прогримів вибух. Фіксувалося влучання БПЛА противника в автозаправну станцію (АЗС), внаслідок чого сталася пожежа.

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