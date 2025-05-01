Ворог атакував «шахедами» Одесу, Харків та інші міста: є вбиті та поранені

В Одесі у ніч проти 1 травня пролунало кілька вибухів на тлі ворожої повітряної атаки із застосуванням ударних безпілотників. Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов.

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За його інформацією, вибухи в межах міста пролунали ближче до опівночі. Також міський голова інформував про загрозу, зокрема, для центру, а також для Великого фонтану та Хаджибейського району.

Міські пабліки також повідомили про серію вибухів в Одесі, а також про роботу ППО через ворожу атаку «шахедів». Всього, за їх інформацією в місті було чути щонайменше 12 вибухів на тлі дронової атаки.

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Своєю чергою, керівник Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що через ворожу атаку пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа та легкові автомобілі. В деяких місцях спалахнули пожежі, які ліквідовують рятувальники.

Одна з пошкоджених багатоповерхівок

Внаслідок удару двоє людей загинуло, ще пʼятеро зазнали поранень.

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Руйнування в місті. Фото з соцмереж

Згодом стало відомо, що загинула дітня пара, яка проживала на верхньому поверсі постраждалого будинку разом із вівчаркою Джеком.

«Їхні діти повідомили про відсутність контакту», — написав він, показавши фото будинку, охопленого вогнем.

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Будинок, в якому мешкали загиблі. Фото ОВА

Руйнування в будинку

Станом на ранок, за уточненими даними, вже було відомо про 15 постраждалих в результаті російського дронового удару. Про це повідомили в ДСНС.

Також в ніч на 1 травня було атаковане місто Харків. зокрема, було зафіксовано влучання БПЛА противника в автозаправну станцію (АЗС), внаслідок чого сталася пожежа.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Харківський міський голова розповів, що за попередніми даними, для удару по Харкову російські загарбники могли використати безпілотник типу «Молнія».

«Маємо влучання ворожого БПЛА — попередньо — „Молнії“ на межі Київського та Салтівського районів. На місці влучання пожежа», — йдеться в публікації Терехова на Telegram-каналі.що

Також мер Харкова повідомив, що інформація про можливих постраждалих в результаті повітряної атаки уточнюється

Пізніше він уточнив, що постраждала АЗС у Київському районі Харкова.

Тим часом російський агресор завдав артударів по Нікопольщині (Дніпропетровська область), а також поцілив дроном-камікадзе по Марганецькій громаді.

«Загиблих і постраждалих немає», — повідомили в ОВА.

У сусідній Запорізькій області поранення внаслідок ворожої атаки по Василівському району отримав 45-річний чоловік, повідомив голова ОВА Іван Федоров. Загалом упродовж доби окупанти завдали 458 ударів по 12 населених пунктах області.

Також російські військові били по соціальній інфраструктурі Херсонщині, пошкодивши 5 багатоповерхівок та 12 приватних будинків. Також ворог понівечив стільникову вежу, газопровід та приватний автомобіль.

«Через російську агресію 2 людини дістали поранення», — додав голова ОВА Олександр Прокудін.

А в Сумській області удару було завдано по промисловому об'єкту, розповіли у військовій адміністрації регіону.

Тим часом Сили оборони відзвітували про бойові підсумки доби. Так, ворог втратив вбитими і пораненими 1230 «бойових одиниць», 3 танки, 112 БПЛА різних модифікацій, 46 артсистем та ін.

Відзначимо, що президент Зеленський напередодні попередив Європу про те, що Білорусь може стати новим плацдармом для агресії росії.

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