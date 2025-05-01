Нічна атака терористів: в Одесі ворожий дрон влетів у 16-поверхівку, загинули люди

Під час атаки росії в ніч на 1 травня один з дронів терористів влучив у 16-поверховий будинок, який знаходиться на 7 станції Люстдорфської дороги. Були частково зруйновані верхні поверхи будинку.

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Також пошкоджень зазнали низка інших багатоквартирних та приватних житлових будинків, навчальний заклад, супермаркет, автомобілі.

Фіксація пошкоджень житла. Фото прокуратури

Побиті автівки. Фото прокуратури

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Крім того, під удар ворожих дронів потрапив будинок на вулиці Михайлівській в Одесі. Триповерховий будинок серйозно пошкоджений. Місцеві ЗМІ пишуть, що третій поверх практично вигорів. Саме там загинула літня пара та їхній пес.

Третій поверх практично вигорів. Фото прокуратури

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Росіяни також атакували залізничну інфраструктуру в Одеській області. Одна з ділянок була пошкоджена. Пасажирські поїзди однак курсують за графіком.

Своєю чергою, в Повітряних силах повідомили, що цієї ночі російські загарбники випустили по Україні 170 ударних дронів та безпідотників-імітаторів. Також РФ атакувала Україну 5 балістичними ракетами «Іскандер-М» із Криму. Силам ППО вдалося знищити 74 дрони. Ще 68 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Також нагадаємо, що крім Одеси, під атакою ворожих дронів також була Сумська область. Відомо про влучання в об'єкт промисловості. У Харкові російський дрон влучив в АЗС, внаслідок чого виникла пожежа.



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