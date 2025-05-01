Помилилися в Холостяку: мережа знайшла заміну Тарасу Цимбалюку

Популярний актор, зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» Григорій Бакланов спровокував мережу. На своїй сторінці у соціальному додатку він виклав світлини, на яких позує з голим торсом. За словами актора, навіть, він не повірив, що саме його знімав фотограф.

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«Бувають фотосесії, які відчуваються як творчий акт, — підписав світлини Григорій. — Наче побував у майстерні художника, а потім дивишся на результат і не віриш, що в кадрі — це ти».

Підписники захопилися фото актора, а багато хто зауважив, що наступним Холостяком мав бути саме Григорій, а не Тарас Цимбалюк. Нагадаємо, Григорій рік тому розлучився з акторкою Анастасією Цимбалару, з якою вони були разом десять років. До речі, Анастасія також відреагувала на світлини, назвавши колишнього чоловіка «прекрасний розчісаний грудак».

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«Я люблю, коли волохаті мужики обмазуються маслом, тепер я знаю, що від мене хочуть», — прокоментував популярний актор Арам Арзуманян.

«Гріша, слова зайві тут, тільки емоції», — не стримували враження у мережі.

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«Щось Тарас Цимбалюк не коментує, — зауважили дописувачі. — Чи Холостяка вже не можна поміняти?«

«Фотосесія в стилі «візьміть мене наступним холостяком», — вирішили шанувальники.

«СТБ помилилося в холостяку», — додали у коментарях.

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Раніше мережа обурилася вибором героя «Холостяка».

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