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«Вона є, жива, все добре»: зірка «Спіймати Кайдаша» вперше поділився деталями розлучення

15:20 16 липня 2024
Григорій Бакланов та Анастасія Цимбалару

Актор Григорій Бакланов, який нещодавно розлучився з дружиною-акторкою Анастасією Цимбалару, в інтерв’ю зізнався, що причиною розставання не стала робота. Що саме — він відмовився казати.

«Це особисте, наша історія. У мене нема у планах розкривати, чому так сталося».

Актор додав, що попри все, він зберіг дружні відносини з колишньою й може називати її подругою.

«Я ж не втратив близьку людину, Слава Богу, вона є, жива, все добре. Це такий період, я рухаюся далі. Ми підтримуємо зв'язок. Ми дружимо».

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Чи є тепер у Григорія нова кохана, він теж не захотів ділитись. Мовляв, у публічному просторі особисте обговорювати не буде.

Раніше повідомлялося, що Христина Федорак, відома широкому глядачеві за роллю бухгалтерки Свєтки в серіалі «Спіймати Кайдаша», поділилася тим, що вона щаслива і готується до весілля.

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