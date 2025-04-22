Це все огидно: мережа обурена вибором нового Холостяка

Популярний актор, зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» Тарас Цимбалюк, який спровокував мережу, став наступним головним героєм романтичного реаліті «Холостяк». Відомо, що зараз йде кастинг учасниць, зйомки пройдуть влітку, а чотирнадцятий сезон вийде в ефір вже восени.

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На соціальній сторінці проєкту «Холостяк» продовжують коментувати несподіваний вибір каналу. Шанувальники реаліті вважають, що цей герой стане кращим, ніж попередній — ветеран війни Сашко «Терен». Але є й ті, хто незадоволений вибором та вважає, що під час великої війни не треба показувати подібні романтичні шоу.

«Тю, Тарас Цимбалюк хіба не має другої половини?» — натякнули у коментарях на роман Цимбалюка з дівчиною Світланою, світлини з якою актор часто виставляв на своїй сторінці.

«Я вважаю це шоу максимально дебільним, — поділилися думкою. — Особливо під час війни».

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«Здоровий, сильний мужик, що на екрані втілює образи гідних героїв, на четвертому році війни у власній країні приймає рішення вилизувати на проєкті силіконових дівчат, — здивувалися у мережі. - Да… Я навіть не можу знайти влучного епітету, аби влучно описати, як це все огидно».

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«Треш, — висловили враження. — Не могли знайти достойнішого. Цей з дружиною розвівся, дівчину кинув. Здрастє, я холостяк!»

«Це реально буде реабілітація проекту після крінжового сезону з „Тереном“, бо то було вже гірше не придумати», — вважають шанувальники реаліті.

Раніше стало відомо, що Холостяку Сашку «Терену» довелося повернути грантові гроші.

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