В Україні подешевшала капуста, проте перспективи врожаю фруктів та овочів визивають побоювання: в чому причина

«Тенденцію на здешевшання», яку започаткували до Великодня огірки, продовжила білокачанна капуста. Вона дорожчала протягом кількох місяців, але наприкінці квітня 2025 року вартість овочу почала доволі відчутно падати.



Про це пише EastFruit.



За словами аналітиків проєкту, знижувальний ціновий тренд учасники ринку пов'язують зі стрімким погіршенням якості капусти у господарствах внаслідок тривалого зберігання.

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Тобто дешевшає продукція врожаю 2024 року. Спеціалісти прогнозують подальше зниження цін у даному сегменті.

Річ у тому, що українським виробникам важко реалізовувати свою продукцію, а пропозиція ранніх овочів у господарствах нашої країни з кожним днем збільшується.

Крім того, попри зниження цін, зараз торішня капуста в Україні коштує в середньому у 6,4 раза більше, ніж в аналогічний період минулого року.

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Ще однією проблемою для аграріїв стало те, що ніч з 27 на 28 квітня 2025 року принесла садівникам України значні проблеми, повідомляють експерти EastFruit.



Це вже третя хвиля весняних заморозків, яка, на відміну від попередніх, зачепила також пізніші та стійкіші до холодів сади, зокрема яблуневі та грушеві. Наприклад, у садах, розташованих у низинах, температура повітря часто падала до мінус 5−6 °C, що могло суттєво пошкодити врожай у садах, які на той час цвіли. Водночас у тому ж регіоні на пагорбах температура могла бути на 3−4 °C вищою, що знижувало ймовірність втрат урожаю.

Заморозки можуть негативно позначитися на якісних параметрах фруктів і знизити їхню придатність до тривалого зберігання. Кісточкові культури, які вже відцвіли та сформували зав’язь, ймовірно, перенесли цю хвилю заморозків без значних втрат. Натомість культури, що перебували у фазі цвітіння, можуть зазнати додаткових втрат.

Також повідомляється про пошкодження на плантаціях суниці садової.

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Садівники застерігають, що третя хвиля може бути не останньою — загроза заморозків на всій території України зберігається щонайменше до 17 травня.

За даними Укргідрометцентру, у травні 2025 року можливі короткочасні похолодання, які можуть ускладнити ситуацію для садівників, особливо в центральних і західних регіонах. Все це, звичайно, позначається на очікуваннях від нового врожаю.

Нагадаємо, на думку економістів, суттєво ціни на овочі в Україні почнуть падати наприкінці травня — на початку червня, як тільки з'являться перші надходження овочів з відкритого ґрунту з нашої території.

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