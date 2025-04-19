«Подарунок» до Великодня: в Україні «впала ціна» на популярний овоч для салатів

Перед святами в Україні подорожчала цибуля та буряки. Але є і добрі новини: зменшилась ціна на тепличні огірки.



Про це пише EastFruit. Зараз овоч у середньому на 17% дешевше, ніж тижнем раніше. Це пов’язано з тим, що пропозиція огірка на ринку продовжує стрімко зростати.

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Збільшилися вибірки огірків у тепличних господарствах. А через різке зростання пропозиції українські виробники змушені знижувати відпускні ціни у цьому сегменті.

Також стабільними залишаються постачання і дешевшої імпортної продукції з Румунії, ціна на яку на українському ринку зазвичай не перевищує 60 грн/кг ($ 1,45/кг).

Зниження вартості також пояснюється суттєвим зниженням попиту.

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Але попри здешевлення, тепличний огірок на цей час надходить у продаж у середньому на 15% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.



Щодо цін у роздрібних мережах, то вони теж знизились. Там огірки продають за такими цінами:

Зазначимо, що експерти обіцяють ще більше радості для любителів овочів у кінці літа, коли ціна на більшість овочів та фруктів суттєво знизиться.

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Крім того, попереду в українців — ціла декада квітня та травень, коли кожен може посадити й виростити на дачі та присадибній ділянці будь-які фрукти та овочі.

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