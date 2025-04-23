Свята завершаються: що буде з цінами на продукти після Великодня — прогноз економіста

Напередодні Великодня у торгових мережах було зафіксовано «непоганий» тренд: почали знижуватися ціни на деякі овочі та фрукти.

А що буде з цінами на продукти після свят, розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, передає 24 канал.

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За його спостереженнями, зазвичай після Великодня вартість продовольчого кошика знижується. У цьому році до цих факторів додалося ще і втручання Антимонопольного комітету, який попередив учасників ринку, що стежить за їхніми діями — тому яйця не дорожчали.

В цілому, на думку економіста, суттєво ціни на продукти в Україні почнуть падати наприкінці травня — на початку червня.

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Він зазначив, що як тільки з'являться перші надходження овочів з відкритого ґрунту з нашої території, то продовольчий кошик буде суттєво дешевший.

Також експерт повідомив, що великодній кошик цьогоріч на 18 — 19% дорожчий, ніж минулого року. Зокрема, паска здорожчала на 27% через зростання цін на борошно, цукор, вершкове масло. При цьому домашня ковбаса — на 6%, сало на 2,5%, твердий та м'який сир — від 9 до 12%. Інфляція становить 14,6%, а споживчий кошик зріс у ціні на понад 15%.

Разом з тим, з 1 травня в Україні може почати дорожчати пальне. Це пов'язано з тим, що всі АЗС повинні додавати до пального щонайменше 5% так званого біоетанолу, або спирту, виробленого з рослинних компонентів, насамперед з кукурудзи.

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