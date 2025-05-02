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Наука та технології

Привіт із СРСР: мертвий радянський супутник прилетить на Землю, і не відомо, де він упаде

12:46 2 травня 2025
«Космос-482» було запущено у 1972 році. Фото з відкритих джерел

У певні періоди земляни мають можливість спостерігати за різними космічними явищами, наприклад потоками метеоритів. А найближчими днями поки що точно не відома точка планети може відчути, так би мовити, фізичну дію.

Як пише New York Post, між 7 та 13 травня на Землю може впасти старий російський супутник. Видання посилається на думку британо-американського астронома Джонатана Макдауелла, який не виключає, що супутник може пережити вхід до земної атмосфери і не згоріти. «У цьому випадку я очікую, що він матиме звичайний шанс потрапити в когось — один на кілька тисяч», — написав учений у своєму блозі і порівняв падіння супутника з падінням автомобіля на швидкості від 160 до 320 кілометрів на годину.

Апарат був забезпечений парашутом, проте експерти сумніваються, що це обладнання може спрацювати. Швидше за все, посадка буде жорсткою.

Йдеться про космічний корабель «Космос-482», призначений для дослідження Венери. Його запустили навесні 1972 року. Ракета зламалася, а апарат розділився на кілька частин. Одна з них повернулася на Землю у травні 1981 року.

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Можливими районами падіння 500-кілограмового супутника називають території між 52 ° північної та 52 ° південної широти — туди входять більша частина Європи та Азії, а також Америка, Африка та Австралія.

До речі, кілька років тому в канадській провінції Британська Колумбія метеорит пробив дах будинку і впав на подушку поряд із головою жінки, яка спала. Почорнілий уламок був розміром із кулак.

Фото з відкритих джерел

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