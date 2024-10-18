Оріоніди влаштують українцям небесне шоу: коли найкраще спостерігати за метеорним потоком

Українці, які цими днями мають можливість побачити «комету століття», можуть також любуватися на зоряному небі красивим метеорним потоком Оріоніди. Він вже досяг свого піку, оскільки Земля проходить через хмару уламків, залишених знаменитою кометою Галлея. Спостерігати найбільшу частоту падіння метеорів можна буде, коли сузір'я, на честь якого названо потік, підніметься в осінньому небі.

ВІДЕО ДНЯ

Цього року Оріоніди будуть спостерігатися аж до 22 листопада. Але максимальної частоти вони досягнуть у понеділок, 21 жовтня, коли очікується близько 23 метеорів на годину, пише Американське метеорне товариство.

На жаль, спостереження за метеорами цього разу буде дещо ускладненим, оскільки заважатиме яскраве світло від Місяця, який за кілька днів до цього досягне повні. Тож для спостереження краще знайти місце, де не буде зайвого світлового забруднення. Найкращим варіантом буде сільська місцевість.

Астрономи радять заздалегідь знайти місце на небі, де можуть з'явитися метеори, оскільки космічні камені згорають надзвичайно швидко. Оріоніди прилітають з місця на небосхилі між сузір'ями Оріона та Близнюків.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», нещодавно українці могли спостерігати метеорний потік Драконіди.

Фото з Вікіпедії

РЕКЛАМА

54

Читайте нас у Facebook