Щасливчики травня: в останній місяць весни ретроградний Плутон і повний місяць у Скорпіоні приведуть до успіху три знаки зодіаку

Астрологи, які раніше назвали п'ять знаків зодіаку, яким пощастить на початку травня, розповіли, які три знаки зодіаку будуть успішними протягом останнього місяця весни, пише Ukr.Media.

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В травні Плутон почне ретроградний рух у Водолії, Меркурій перейде в практичного Тельця, а в середині місяця на нас чекає потужний Повний Місяць у Скорпіоні.

Водолій

Травень — ваш місяць перетворення, і Всесвіт на вашому боці. Це час скинути застарілі маски та проявити свою глибину, щоб оточення відчуло вашу справжню силу. Ретроградний Плутон у вашому знаку змінює ваше сприйняття себе і світу. Ви позбуваєтеся старих ролей, що заважали бути собою, і набираєте глибини. Це складний, але необхідний процес, що дозволить вам захищати свою енергію, і зміни будуть помітні оточуючим.

Телець

Травень для вас — час стабільного прогресу та чіткої концентрації. Меркурій у вашому знаку зробить ваші думки яснішими, плани точнішими, а голос впевненішим. Ви відчуєте бажання висловлювати ідеї чітко й осмислено. Обговорення з іншими допоможуть зробити ваші плани більш реалістичними, даючи нові перспективи та цілісне бачення.

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Скорпіон

Травень для вас — місяць глибокої трансформації. Ретроградний Плутон запускає емоційну перебудову. Повний Місяць 12 травня змусить вас усвідомити, скільки енергії ви витрачаєте на інших. Пригнічені емоції виходять назовні, але це дасть можливість переосмислити свої потреби. Час відстоювати свої межі і не жертвувати собою заради стосунків. Ви важливі, і травень принесе порядок у всі сфери вашого життя.

Як писали «ФАКТИ», раніше фахівці зі Східних прогнозів склали прогноз на поточний тиждень.

Фото: Pixabay

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