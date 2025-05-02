Справа Стерненка: замовник вбивства представився кілеру співробітником СБУ

Підозрюваній у нападі на активіста і волонтера Сергія Стерненка у Шевченківському районному суді міста Києва обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 29 червня, інформує Суспільне.

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Запобіжний захід обрали без права внесення застави. Також суд зобов’язав забезпечити підозрювваній медичну допомогу з проведення гемодіалізу тричі на тиждень.

Підозрювана не працює, має інвалідність 1 групи. Раніше не судима.

Адвокат підозрюваної Анатолій Юрченко розповів, що людина, якій вона цілком довіряла, запропонувала ліквідувати Стерненка, мотивуючи тим, що Стерненко нібито працює на фсб і прильоти по Києву — це справа його рук.

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За словами сторони захисту, підозрювана проходила курси стрільби, готувалася до замаху. Скільки пострілів зробила, вона не памʼятає.

Сама підозрювана розповіла, що людина, яка спілкувалася з нею у Вайбері, представилася співробітником СБУ. Згодом вона закохалася у нього, хоч ніколи не бачила.

«Мене спочатку залякали, а потім, я закохалась в цю людину. Але фото не бачила. Спілкувались у вайбері, закохалась в слова», — сказала жінка.

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Підозрювана розповіла, що має хворі нирки. За її словами, їй пообіцяли пересадку нирок.

Як писали «ФАКТИ», активіст Стерненко розповів, що його вже було прооперовано, а куля, якою влучили — вийшла навиліт. Нічого важливого в організмі не було травмовано.

Фото: Суспільне Новини

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