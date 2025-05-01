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Суспільство та люди

«Куля вийшла навиліт»: Стерненко розповів, як почувається після замаху

17:32 1 травня 2025
Стерненко, фото facebook.com sternenko

Волонтера Сергія Стерненка, на якого сьогодні було скоєно замах, прооперовано. Про це він написав у месенджері.

Як розповів сам активіст, його вже було прооперовано, а куля, якою влучили — вийшла навиліт. Нічого важливого в організмі не було травмовано.

«Ще раз дякую СБУ. І вам усім. Обіймаю кожного та кожну. І люблю нашу найкращу націю чудових людей. Мені дуже пощастило що поранення таке. Дякую Богу», — написав він.

Нагадаємо, Сергій Стерненко народився 20 березня 1995 року в селі Садове, що на Одещині, в Білгород-Дністровському районі.

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Вищу освіту здобував у Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу за фахом «Правознавство», а згодом продовжив навчання в Одеському національному університеті імені Мечникова.

У 2014 році долучився до одеського Євромайдану, який згодом очолив. Брав участь у подіях Революції Гідності в Києві.

Після початку повномасштабного вторгнення росії займається волонтерською діяльністю та веде власний YouTube-канал.

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Зазначимо, що у четвер, 1 травня, чоловік був поранений. Служба безпеки України вже затримала нападницю.

Нагадаємо, у березні в центрі Одеси застрелили одеського активіста Дем'яна Ганула. Вбивця Ганула виявився дезертиром.

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