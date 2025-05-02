Росіяни вдарили «Шахедами» по житловій забудові Запоріжжя (фото, відео)

В Запоріжжі, яке знов перебувало під атакою росіян, пошкоджено житловий будинок, 29 людей зазнали поранень.

За інформацією керівника Запорізької ОВА Івана Федорова, серед травмованих — 13-річний хлопчик. У постраждалих — контузії, вибухові травми, різані рани, опіки та переломи.

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Станом на ранок, 12 людей знаходяться в медзакладах обласного центру.

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За даними ДСНС, також пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура міста. Пошкоджені не лише житлові будинки, а й університет та обʼєкт інфраструктури.

Противник атакував запорізьке підприємство та житлову забудову. Фото ДСНС

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Вночі повідомлялося, що загинув 61-річний чоловік. Втім, ця інформація не підтвердилася — рятувальники дістали людину з-під завалів.

«Суспільне» цитує медика з батальону Госпітальєри В'ячеслава Худякова, який додав, що під завалами будинку перебувало двоє людей, яких було важко дістати через вузькі проходи: «Важко через те, що не можна працювати разом. Доводиться мінятися та одночасно важко розійтися в коридорах. Була проблема дійти до них. Багато диму… А коли починаєш гасити полум'я, дим знову поновлюється. Тому було важко працювати навіть у протигазах».

В Запоріжжі постраждало 29 містян. Фото ДСНС

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Інфраструктурний об'єкт, що був пошкоджений під час атаки, це локомотиворемонтний завод.

В «Укрзалізниці» повідомили, що це — суто цивільне підприємство, що спеціалізується на ремонті пасажирських електровозів. Пожежу рятувальникам вдалося загасити лише ранком. Наразі на території заводу працюють вибухотехніки. На щастя, черговий персонал не постраждав.

Противник вдарив по підприємству "Укрзалізниці". Фото ДСНС

Також вночі загарбники атакували Дніпропетровщину — ППО у небі над регіоном збила шість російських БпЛА. Зокрема, під ударом перебувала Слов'янська громада Синельниківського району, де постраждали двоє чоловіків: 47-річного пораненого госпіталізували в стані середньої тяжкості, інший 31-річний потерпілий лікуватиметься амбулаторно.

«Сталися пожежі на двох підприємствах. По Нікопольщині ворог вдарив FPV-дроном та артилерією. Поцілив по Покровській та Червоногригорівській громадах. Минулося без загиблих і поранених», — повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

В Повітряних силах ЗСУ повідомили, що ворог вдарив по Україні 150-ма «Шахедами», 64 з яких були збиті. Ще 62 БпЛА-імітатори втрачені локаційно.

Нагадаємо, що напередодні в Одесі загинули люди — російський дрон-камікадзе поцілив по 16-поверховому житловому будинку, в якому були частково зруйновані верхні поверхи.

А під Києвом після «шахедної» атаки вибухали боєприпаси відтермінованої дії, які, ймовірно, ворог скинув під час атаки «Шахедів». Постраждала жінка, пошкоджено житловий будинок.

Фото ДСНС

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