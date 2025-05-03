У ніч на суботу, 3 травня, в головному поєдинку вечора бою на рингу Times Square у Нью-Йорку (США) за вакантний пояс чемпіона світу за версією WBA Regular у напівсередній вазі (до 66,7 кг) зійшлися дебютанти дивізіону — американець Раян Гарсія (24 перемоги, 20 з них — нокаутом, 2 поразки)), котрий здобув сенсаційну перемогу над кривдником Ломаченка Девіном Хейні, та його співвітчизник Роландо Ромеро (17 перемог, 13 з них — нокаутом, 2 поразки).

ВІДЕО ДНЯ

Вже в другому раунді 29-річний Ромеро відправив 26-річного Маминого синочка, який лікувався від алкогольної залежності і зробив пропозицію вагітній порноакторці, в нокдаун. Ще кілька трихвилинок Гарсія намагався перевернути хід пасивного бою. Але що ближче був фінальний гонг, то явнішою ставало перевагу його опонента. У результаті всі троє суддів віддали перемогу Ромеро — 115:112, 115:112, 118:109.

До речі, штучний інтелект-суддя вважав, що Райан взяв лише 3 раунди — 117:110 на користь Ромеро.

Чи не єдиним, чим запам'ятався цього вечора Раян Гарсія, то це тим, що він прибув на поєдинок на бетмобілі (автомобіль Бетмена, персонажа коміксів та художніх фільмів).

РЕКЛАМА

73

Читайте нас у Facebook