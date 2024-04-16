Ексчемпіон світу з боксу зробив пропозицію вагітній порноакторці (фото, відео)

Знаменитий американський боксер, колишній тимчасовий чемпіон WBC у легкій вазі 25-річний Райан Гарсія (24 перемоги, 20 з них — нокаутом, 1 поразка), який програв торік єдиний бій у своїй кар'єрі, зробив пропозицію руки та серця 33-річній австралійській порноакторці Саванні Бонд.

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Він виклав у себе в соцмережі X (колишній Twitter) відео, підписавши його: «Вона сказала так. Я такий щасливий і мотивований перед своїм боєм». До речі, Райан уточнив, що його наречена, яка знялася майже в 100 фільмах для дорослих, вагітна.

Саванна Бонд знялася майже у 100 фільмах для дорослих

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Додамо, що Райан Гарсія вже має трьох дітей (дві доньки та син) від першої дружини Андреа Селіни. При цьому про розлучення з дружиною знаменитий боксер мексиканського походження оголосив лише за кілька годин після народження сина.

Як відомо, 20 квітня Райан Гарсія на прізвисько Мамин синочок проведе в Нью-Йорку бій за титул проти кривдника Василя Ломаченка, непереможного чемпіона WBС Девіна Хейні (31 перемога, 15 з них — нокаутом).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що віцечемпіон Олімпійських ігор Олександр Хижняк відгуляв весілля у рідній Полтаві.

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