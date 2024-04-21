У ніч на неділю, 21 квітня, на рингу Barclays Center у Нью-Йорку (США) відбувся видовищний бій між чемпіоном світу за версією WBC у суперлегкій вазі (до 63,5 кг) американцем Девіном Хейні (31 перемога, 15 з них — нокаутом, 1 поразка) та його співвітчизником-нокаутером Райаном Гарсією (25 перемог, 15 з них — нокаутом, 1 поразка), котрий покликав заміж вагітну порноакторку.

ВІДЕО ДНЯ

Вже на початку поєдинку 25-річний Гарсія приголомшив свого ровесника лівим хуком, але «добити» не зумів. Ба більше, Хейні небезпечно відповідав. І все ж Гарсія, який тричі відправив опонента в нокдаун (у 7-му, 10-му та 11-му раундах), здобув сенсаційну перемогу над кривдником Василя Ломаченка рішенням суддів — 112:112, 114:110, 115:109.

#HaneyGarcia @DAZNBoxing pic.twitter.com/JaBAOPlplt

— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) April 21, 2024

Згідно зі статистикою від CompuBox, Гарсія за 12 раундів завдав 285 ударів, з яких 106 досягли мети. Своєю чергою, у Девіса виявилися точними 87 із 214 «пострілів».

РЕКЛАМА

Ось тільки Райан Гарсія на прізвисько Мамин синочок не зміг залишити місце дуелі в статусі новоспеченого чемпіона світу, оскільки на зважуванні перед боєм не зміг вкластися в ліміт вагової категорії (ваги показали 64,9 кг).

«Ви справді вважали, що я божевільний? Ви всі збожеволіли! Мій лівий хук — це мій лівий хук, боже благословення. Коли б я його не доніс, я можу вирубати чи покласти тебе. Ви, хлопці, ненавидите мене, але я боксую все своє життя. Я знав, що контролював бій після того, як поклав його. Можливо, мої кондиції були не найкращими, але я зробив свою роботу. Я бився з ним шість разів, тому я знав, що можу зробити», — заявив Райан Гарсія після бою.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що минулого року Райан Гарсія зазнав єдиної поразки у своїй профікар'єрі.

Фото X DAZN Boxing

РЕКЛАМА

329

Читайте нас у Facebook