Беззуба копія брата: у Мережі обговорюють зміни у зовнішності молодшого сина принца Вільяма та Кейт Міддлтон

У принца Вільяма та Кейт Міддлтон троє дітей: син Джордж, з яким батько іноді відвідує матчі улюбленою команди «Астон Вілла», а також Шарлотта та Луї.

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Днями Луї — самому молодшому із спадкоємців Вільяма та Кетрін — виповнилося сім років. З цієї нагоди у соціальних мережах королівської родини з'явився новий офіційний портрет іменинника.

Молодший син принца Вільяма

Для кадру Луї позував у однотонному светрі, сорочці у клітку та джинсах. Багато хто, до речі, роздивився в образі хлопчика вбрання, яке найчастіше можна побачити на його батькові, принцу Вільямі. Луї росте та змінюється зовні. Зважаючи на кадр, у нього вже почали випадати молочні зуби.

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«Беззубий красунчик», — пишуть коментатори у Мережі і відзначають, що Луї все більше стає схожим на Вільяма та Джорджа.

Знімок принца зробив фотограф Джош Шиннер. Для шанувальників королівської сім'ї цей факт став несподіванкою, адже декілька років поспіль подібні знімки дітей власноруч робила Кейт Міддлтон. Принцеса Уельська завела цю традицію ще 2015 року. Десять років тому вона зняла офіційний портрет своєї дочки принцеси Шарлотти. Кейт не порушувала «правило» аж до 2023 року. Після цього Кейт вперше звернулася до професійного фотографа із проханням зробити портрет принца Джорджа до його десятиліття.

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Минулого року довкола офіційного знімку Луї на честь дня народження розгорілися суперечки. Як правило, Кенсінгтонський палац публікує подібні фотографії рано-вранці, однак у 2024-му портрет юного принца і привітання для нього виклали ближче до обіду. Тоді частина користувачів Мережі пов'язала це з тим, що Кейт Міддлтон проходить складне лікування від онкології, і почала будувати різноманітні конспірологічні теорії.

Втім, все виявилося набагато простіше: Кейт хотіла побачити публікацію разом з Вільямом та дітьми, тому її відклали.

Нагадаємо, що нещодавно Луї і сам виявив майстерність, сфотографувавши маму Кейт.

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