Завтра, 4 травня, у деяких знаків Зодіаку буде час для того, щоб підготуватися до нового тижня, який принесе їм додаткові джерела доходу.

А чого саме чекати від завтрашнього дня, розповідає Таро-прогноз, який зробили на сайті з гороскопами.

ВІДЕО ДНЯ

Овен — «Вежа»

Овни, приготуйтеся: карта дня віщує струс, але не панікуйте — руйнування можуть відкрити шлях до оновлення. Ваша сміливість і рішучість допоможуть вам вийти з будь-якої плутанини з честю. Неділя може принести несподівану новину, різку зміну планів або конфлікт, який вимагатиме рішучого втручання. Важливо не чіплятися за старе, якщо вона вже не працює. Виявивши відвагу, ви не програєте — навпаки, на вас чекає очищення і нове бачення майбутнього.

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Поради від карт. Дозвольте змінам увійти у ваше життя, але будьте готові до опору — як зовнішнього, так і внутрішнього.

Телець — «Верховна Жриця»

Завтра карти закликають Тельців до глибинного аналізу того, що відбувається, — не все так просто, як здається. «Верховна Жриця» говорить про силу інтуїції, приховане знання та мудрість, яка вже є у вас. Ви маєте проявити лідерські якості, але не через тиск, а через м'яке керівництво. Ваша стриманість та внутрішня гармонія стануть джерелом тяжіння для оточуючих. Зверніть увагу на знаки — навіть випадкові фрази можуть нести важливе значення.

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Порада від карт. Завтра вам не варто ділитися планами з тими, кому ви не повністю довіряєте.

Близнюки — «Колесо Фортуни»

Близнюки, завтра вам випадає шанс змінити щось важливе — і це може стосуватися будь-якої сфери: від роботи до особистого життя. «Колесо Фортуни» натякає, що успіх буде на вашому боці, але лише за умови активності. Доля приготувала вам сприятливий шанс, однак ви повинні його побачити та використати. Виявіть рішучість, навіть якщо ситуація видається нестабільною. Пам'ятайте: що швидше ви адаптуєтеся, то більше отримаєте.

Порада від карт. Приготуйтесь, завтрашній день може стати точкою відліку у новому проекті чи етапі життя.

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Рак — «Лицар Мечів»

Для Раків неділя буде насиченою, але непростою. Енергія Лицаря Меч принесе гострі ситуації, що вимагають миттєвої реакції. Ваша емоційність може зіграти як за, так і проти вас — все залежить від самовладання. Не вступайте в суперечки з тими, хто не важливий для вас, але будьте тверді з тими, хто порушує встановлені для них межі. Попросіть поради у людини, якій ви довіряєте — її думка допоможе уникнути помилки.

Порада від карт. Не відкладайте вирішення важливих питань, інакше негативні наслідки можуть тривати довго.

Лев — «Правосуддя»

Леви, ви підійшли до моменту, коли важливо навести лад у своєму житті. Карта «Правосуддя» вказує на необхідність збалансувати особисте та професійне, фізичне та духовне. Не уникайте відповідальності — зараз ваші вчинки особливо важливі. Можливо, доведеться ухвалити важке, але справедливе рішення. День сприятливий для початку дієти, відмови від шкідливих звичок або прийняття важливого рішення щодо вашого способу життя.

Порада від карт. Завтра вам варто звільнитися від почуття провини, якщо воно безпідставне, і зосередитись на фактах

Діва — «Зірка»

Діви, неділя принесе спокій, натхнення та натяк на світле майбутнє. Карта «Зірка» — символ надії, ясності та тонкого зв'язку з Всесвітом. Якщо останніми днями ви відчували втому чи сумнів, зараз почне вимальовуватись шлях вперед. Це ідеальний день для усамітнення, медитації та мрій. Довіртеся своїй інтуїції — вона підкаже, в якому напрямку рухатися.

Порада від карт. Завтра вам варто дозволити собі просто жити — без необхідност комусь щось доводити, чи когось контролювати.

Терези — «Закохані»

Терези, завтра ваші емоції можуть відіграти ключову роль у прийнятті рішень. Карта «Закохані» говорить не лише про почуття, а й необхідність вибору. День принесе ситуації, у яких треба буде діяти серцем, а не розумом. Спілкування з близькими людьми зарядить вас позитивом та допоможе зняти напругу. Самотнім Терезам варто бути відкритими — можлива несподівана зустріч.

Порада від карт. Завтра вам не варто боятися показати свої справжні почуття — навіть якщо це зробить вас вразливими.

Скорпіон — «Відлюдник»

Скорпіони, вам варто остерігатися бажання піти в тінь і повністю ізолюватися. Карта «Відлюдник» говорить про важливість усамітнення, але попереджає про ризик впасти в зайву замкнутість. Можливо, ви відчуєте емоційну втому та бажання побути наодинці із собою. Це нормально, але тільки на короткий час. Не дозволяйте собі потонути в роздумах, особливо якщо вони мають негативний характер.

Порада від карт. Завтра вашим завданням буде знайти світло у собі і поділится з іншими, а не ізолюватися від оточуючих.

Стрілець — «Світ»

Стрільці, неділя подарує вам почуття завершеності та гармонії. Карта «Світ» вказує на цикл, який добігає кінця, і це привід для гордості. Можливо, ви завершите проект або внутрішньо відпустите ситуацію, що тягла вас донизу. День сприятливий для відпочинку, подорожей, зустрічей із друзями та саморефлексії. Вранці присвятіть тиші 10 хвилин, щоб задати правильний вектор подіям.

Порада від карт. Завтра ваша мета — відчути цілісність, а не поспішати куди-небудь.

Козеріг — «Паж Кубків»

Козероги, неділя може початися з внутрішнього опору: вам важко буде змусити себе щось зробити. «Паж Кубків» — це карта чутливості, сумнівів та нового підходу до звичних завдань. Завтра ви можете відчувати ліньки чи невпевненість, особливо стосовно роботи та фінансів. Однак варто почати день із маленької справи — і енергія потече в вас. Будьте обережні з витратами: імпульсивні покупки принесуть лише розчарування.

Порада від карт. Завтра ввечері дозвольте собі невеликий відпочинок, але тільки після виконаних обов'язкових завдань.

Водолій — «Королева Пентаклів»

Водолії, завтра комусь може знадобитись ваша підтримка, порада чи навіть допомога. Карта «Королева Пентаклів» символізує щедрість, відповідальність та мудрість. Ви будете джерелом опори для когось, хто втратив власний баланс. У той же час, вам варто подбати і про себе — увечері влаштуйте собі затишний вечір, наповнений спокоєм. Не перенапружуйтесь, інакше внутрішнє виснаження дасть про себе знати.

Порада від карт. Завтра вам варто встановити баланс між служінням іншим і особистим спокоєм — тоді день точно буде успішним.

Риби — «Колісниця»

Риби, день під управлінням карти «Колісниця» — це рух, натиск і прагнення вперед. Ви можете відчути приплив енергії, бажання діяти та досягати результату. Але важливо контролювати свої слова і дії: одне різке зауваження може зіпсувати стосунки. Успіх завтра залежить не лише від ваших зусиль, а й від здатності вести дипломатичні розмови. Не поспішайте, якщо відчуваєте роздратування — краще відкладіть розмову.

Порада від карт. Завтрашній день принесе задоволення, якщо ви спрямуєте енергію в конструктивне русло.

Також нагадаємо про Таро-прогноз на наступний тиждень від мольфара Макса Гордєєва.

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