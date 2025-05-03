Мольфар Макс Гордєєв, який раніше поділився дієвим ритуалом, що допомагає притягувати у дім достаток, зробив розклад на картах Таро на майбутній тиждень.



Точний прогноз публікує українське видання.

ВІДЕО ДНЯ

Овен (21 березня — 19 квітня) — Карта Таро: Блазень



Овни цього тижня вибирають свободу, зроблять крок у невідоме. Не бійтеся почати щось з чистого аркуша, навіть якщо не маєте гарантій. Цього разу ризик буде виправданий.

Телець (20 квітня — 20 травня) — Карта Таро: Вісімка Кубків

Тельці будуть на порозі внутрішнього пошуку, але для цього потрібно піти від звичного. Не озирайтесь на минуле, воно вже відійшло, рухайтесь уперед.

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Близнюки (21 травня — 20 червня) — Карта Таро: Лицар Мечів

Для Близнюків тиждень буде активним, з несподіваними подіями. Ви весь час будете у русі, боротьбі. Події можуть вимагати жорстких рішень — залишайтеся чесними й не розсіюйте енергію на дрібниці.

Рак (21 червня — 22 липня) — Карта Таро: Паж Пентаклів

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Перед Раками тиждень відкриває нові практичні можливості. Варто дослухатися до порад і бути відкритими до знань. Навіть невеликий шанс зараз може дати значні плоди в майбутньому.

Лев (23 липня — 22 серпня) — Карта Таро: Шістка Мечів

Левам тиждень принесе полегшення та поступовий вихід зі складного стану. Можна вже залишити позаду тривожну ситуацію. Дозвольте собі не тягнути минуле, а сміливо дивитися у майбутнє.

Діва (23 серпня — 22 вересня) — Карта Таро: Імператриця

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Для Дів добрий час для творчих починань, створення краси навколо або поглиблення зв’язків у родині. Це тиждень натхнення та любові.

Терези (23 вересня — 22 жовтня) — Карта Таро: Десятка Жезлів

Терези взяли на себе забагато обов’язків або відповідальності. Настав час відпустити те, що виснажує. Розподіліть навантаження, делегуйте якість справи оточенню.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада) — Карта Таро: Двійка Пентаклів

Скорпіони будуть балансувати між кількома справами або емоціями. Іноді життя просить утримати рівновагу. Дозвольте собі граційно тримати баланс, навіть якщо ззовні все виглядає нестабільним.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня) — Карта Таро: Дев’ятка Пентаклів

Для Стрільців тиждень особистої стабільності, матеріального добробуту й незалежності. Варто дозволити собі насолодитися результатом. Також це гарний час для турботи про тіло, красу, простір довкола.

Козоріг (22 грудня — 19 січня) — Карта Таро: Король Мечів

Козорогам доведеться ухвалювати рішення, керуючись не емоціями, а холодним розумом. Пам’ятайте про силу аналізу та доказів, а також відповідальність за ухвалені рішення.

Водолій (20 січня — 18 лютого) — Карта Таро: Сімка Кубків

Перед Водоліями відкриється безліч варіантів, не виключені зайві ілюзії, спокуса. Не робіть вибір поспіхом. Визначте справжні бажання, а не ті, що навіяні оточенням.

Риби (19 лютого — 20 березня) — Карта Таро: Паж Жезлів

Для Риб — тиждень відкриттів, нових ідей та невимушеного натхнення. Ви на початку правильного шляху. У вас з’явиться бажання вийти із зони комфорту, дослідити нове, загорітись ідеєю. Не бійтеся експериментувати.

Крім того, з огляду на те, що травневі свята закінчуються, а до літа залишилось менш як місяць, пан Гордєєв розповів, як можна суттєво схуднути до настання сезону відпусток.

Також нагадаємо, що відома астрологиня Людмила Булгакова спеціально для «ФАКТІВ» склала гороскоп на травень для всіх знаків зодіаку. На думку Людмили, місяць принесе удачу та добробут жителям Землі, він вважається одним з найсприятливіших у році.

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