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У Польщі посилять вимоги до сімей українських біженців: хто ризикує залишитися без виплат

12:04 4 травня 2025
Підтримка сімей з дітьми. Фото Pixabay

В Польщі, де вже впровадили нові правила працевлаштування, з 1 червня 2025 року набудуть чинності й нові правила призначення соціальної підтримки сімей з дітьми («800 Плюс»).

Як пише видання inkorr.com жз посиланням на Міністерство сім'ї, праці та соціальної політики, основна зміна полягає у впровадженні обов'язкової умови для отримання виплат — підтвердженні факту навчання дитини в польській школі. Ця умова є актуальною не лише для програми «800 Плюс», а й виплат за програмою «Добрий старт».

Тобто фінансова підтримка буде надаватися тільки тим сім'ям, чиї діти навчаються в польській системі освіти.

Міністерство пояснює, що це рішення прийняте з метою ефективного використання коштів і сприяння більшої інтеграції дітей в польське суспільство.

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Урядовці зазначають, що прийом заявок на програму вже завершився, але за заявками, поданими у травні, можуть виплатити компенсацію за червень і липень.

Довідково: програма підтримки демографії в Польщі «800 Плюс» передбачає виплату сім’ям субсидії у розмірі 800 злотих на місяць на кожну дитину. Програма поширюється на громадян Польщі, а також на певні категорії іноземців, які законно проживають в країні. В т.ч. претендувати на субсидію можуть іноземці, які мають дозвіл на перебування у зв’язку з виконанням робіт, що вимагають високої кваліфікації, або ж дозвіл на перебування з правом працевлаштування.

Як відомо, минулого року в Польщі запровадили штрафи для українських біженців через невідвідування їхніми дітьми шкіл та дитсадків.

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