У Польщі планують запровадити штрафи для українських біженців через невідвідування їхніми дітьми шкіл та дитсадків

В Польщі, де влада продовжила законність перебування громадян України до 30 вересня 2025 року і змінила правила, що регулюють їхнє перебування в країні, дітей українських біженців зобов'яжуть обов’язково відвідувати школи або дитячі садочки.

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З нового навчального року невиконання цєї вимоги може призвести до відкриття провадження та штрафу для батьків, пише inpoland.net.pl. Штраф може сягати 100 злотих, а з червня 2025 року таких батьків позбавлятимуть права на призначення виплати за програмою 800 плюс.

Зазначається, що наразі до польської системи освіти залучено 134 тисячі українських дітей, але з вересня ця цифра може зрости ще на 80 тисяч. За чинними нормами, максимальна кількість учнів в одному класі початкової школи не повинна перевищувати 25, а в інтегрованих та спеціальних класах — 20. З 1 вересня цей ліміт має збільшитися до 29 учнів, що дозволить додатково приймати до класів до чотирьох дітей з України. Граничної кількості учнів у старших класах і загальноосвітніх школах немає.

Кількість дітей в групах у дитячих садочкахможе збільшитися на 3, а в інтегрованих дитсадках можуть додатися максимум двоє додаткових дітей з особливими потребами.

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Нагадаємо, що в Литві 1 вересня закінчується термін дії деяких пільг, пов'язаних з працевлаштуванням тих українців, які не може можуть повернутися на батьківщину. А в Угорщині з 21 серпня безкоштовне житло надаватимуть тільки українцям з тих територій, які зазнали впливу війни.

Фото Pixabay

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