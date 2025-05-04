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Шоу-бізнес

Легендарний Роберт Де Ніро втратив сина. Але знайшов дочку

19:26 4 травня 2025
Актор Роберт Де Ніро прокоментував трансгендерний перехід доньки

Американський актор Роберт Де Ніро, зірка фільмів «Американська афера» та «Хрещений батько», який нещодавно майже перестав дивитися фільми, прокоментував трансгендерний перехід своєї доньки Ейрін, пише Variety.

«Я любив і підтримував Аарона як свого сина, а тепер я люблю і підтримую Ейрін як свою дочку. Я не знаю, у чому проблема. Я люблю всіх своїх дітей», — заявив Де Ніро.

Раніше в інтерв’ю Ейрін Де Ніро обговорила «вступ у цю нову ідентичність», а також те, як вона росла однією з сімох дітей у родині Де Ніро. Вона дякувала, що батьки оберігали її приватність та подарували «нормальне дитинство».

Крім того, Ейрін Де Ніро зізналася, що її надихнула на публічне оприлюднення її переходу відома акторка Лаверна Кокс.

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Як писали «ФАКТИ», у 2023 році голлівудський актор Роберт де Ніро відсвяткував своє 80-річчя. Ювіляр зібрав близьких друзів у ресторані Locanda Verde у Нью-Йорку. Папараці вдалося зробити кілька світлин, завдяки яким шанувальники кінозірки довідалися, кого Роберт запросив на вечірку.

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