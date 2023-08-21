Пол Маккартні, Алек Болдвін, Мартін Скорсезе: кого Роберт де Ніро покликав на ювілей

Легендарний голлівудський актор Роберт де Ніро, в якого навесні народилася сьома дитина, відсвяткував своє 80-річчя. Ювіляр зібрав близьких друзів у ресторані Locanda Verde у Нью-Йорку. Папараці вдалося зробити кілька світлин, завдяки яким шанувальники кінозірки довідалися, кого Роберт запросив на вечірку.

Одним з перших з'явився Крістофер Вокен. Він прийшов зі своєю дружиною Джорджіаною. Подружжя живе у шлюбі з 1969 року.

Вокен і де Ніро потоваришували далекого 1978 року, коли разом знімалися в культовому фільмі «Мисливець на оленів». Ця драма Майкла Чіміно про війну у В'єтнамі запам'яталася мільйонам глядачів по всьому світу.

Крістофер Вокен

«Мисливець на оленів» мав величезний успіх у критиків. Вокен отримав «Оскар» за найкращу чоловічу роль другого плану. Де Ніро був номінований на премію Американської кіноакадемії за найкращу чоловічу роль, але статуетка того року йому не дісталася.

Востаннє двоє друзів грали разом у комедії «Війна з дідусем», яка вийшла 2020 року. Цю стрічку критики буквально «відшмагали».

80-річний Крістофер Вокен мав вигляд франта. Він був у чорній футболці, темно-синьому блейзері та мішкуватих штанах у поєднанні з кросівками. Актор охоче дав кілька автографів біля входу до ресторану.

До речі, ювіляр та його подруга Тіффані Чен, яка 6 квітня народила Роберту дочку, теж не морочилися із вбранням. Взагалі, вечірка більше була схожа на дружню вечерю, ніж на офіційний банкет.

Роберт де Ніро з подругою Тіффані Чен

Де Ніро запросив знаменитих режисерів Френсіса Форда Копполу, у якого знімався у другій частині «Хрещеного батька», Джорджа Лукаса та Мартіна Скорсезе. Зі Скорсезе в актора було багато спільних чудових робіт, починаючи з «Таксиста» та «Скаженого бика» і закінчуючи «Ірландцем» та «Вбивцями квіткової повні».

Також привітали ювіляра під час вечері сер Пол Маккартні з дружиною Ненсі Шевелл, Алек Болдвін та Ума Турман. Ума прийшла до ресторану з батьком — Роберт Турман виявився старим шанувальником де Ніро. Роберт та Ума знімалися разом у фільмі «Скажений пес і Глорія».

Сер Пол Маккартні з дружиною Ненсі Шевелл

Ума Турман прийшла до ресторану з батьком Робертом Турманом

Ресторан Locanda Verde винуватець урочистостей обрав невипадково. Заклад знаходиться у Трайбеку. Це найулюбленіший район Нью-Йорка для Роберта. На його честь він назвав щорічний кінофестиваль, який організував після терактів 11 вересня 2001 року.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що зірка Голлівуду Кейт Бекінсейл хвацько відсвяткувала своє 50-річчя.

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