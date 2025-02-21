Кіно не дивлюся: Роберт Де Ніро розповів про виховання 22-місячної доньки у 81 рік

Під час виступу на BBC Radio 2 відомий актор Роберт Де Ніро, який програв суд за позовом про харрасмент, розповів, що він майже перестав дивитися фільми, оскільки зайнятий переглядом новин або телешоу зі своєю дочкою Джією.

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«Я не дивлюся фільмів так багато, як мав би, — сказав актор. — Я просто хочу не відставати, але я стежу за поточними подіями, якщо хочете, за новинами і таким іншим. Тепер я дивлюся зі своєю маленькою дівчинкою, Wiggles і Ms. Rachel», — сказав він ведучому, пише The News.

Актор додав: «Я не знав про них, поки не почав їх дивитися, і моя дочка любить їх дивитися. Але вони чудові!«

Раніше у січні Роберт поділився, що «старається з усіх сил», щоб бути хорошим батьком для своїх семи дітей, але визнав, що це складно.

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«Я докладаю всіх зусиль як батько, і все. Сподіваюся, вони будуть щасливі», — додав він.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, кого Роберт де Ніро покликав на ювілей.

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