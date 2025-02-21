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Кіно не дивлюся: Роберт Де Ніро розповів про виховання 22-місячної доньки у 81 рік

21:31 21 лютого 2025
Роберт Де Ніро зі своєю дочкою Джією

Під час виступу на BBC Radio 2 відомий актор Роберт Де Ніро, який програв суд за позовом про харрасмент, розповів, що він майже перестав дивитися фільми, оскільки зайнятий переглядом новин або телешоу зі своєю дочкою Джією.

«Я не дивлюся фільмів так багато, як мав би, — сказав актор. — Я просто хочу не відставати, але я стежу за поточними подіями, якщо хочете, за новинами і таким іншим. Тепер я дивлюся зі своєю маленькою дівчинкою, Wiggles і Ms. Rachel», — сказав він ведучому, пише The News.

Актор додав: «Я не знав про них, поки не почав їх дивитися, і моя дочка любить їх дивитися. Але вони чудові!«

Раніше у січні Роберт поділився, що «старається з усіх сил», щоб бути хорошим батьком для своїх семи дітей, але визнав, що це складно.

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«Я докладаю всіх зусиль як батько, і все. Сподіваюся, вони будуть щасливі», — додав він.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, кого Роберт де Ніро покликав на ювілей.

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