«Я стала мамою»: Наталя Могилевська вразила зізнанням

Популярна співачка Наталя Могилевська, яка стала свідком гучного вибуху ракети біля свого дому, у новорічну ніч вирішила розкрити таємницю свого особистого життя. Виявилось, що на початку 2022 року Наталя стала мамою для двох сестер — десяти та двох років. Про це вона розповіла під час виступу на новорічному «Вечірньому кварталі 95». Наталя наголосила, що у її доньок дуже непроста історія і старшій прийшлось рятувати молодшу.

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Могилевська показала фото дівчат, але їх обличь не можна побачити. Наталя зауважила, що буде приховувати доньок, поки це буде за можливо.

Почуттями вона поділилась і з шанувальниками на своїй сторінці у соціальній мережі.

«Я щаслива, — написала співачка. — В цю казкову ніч, коли повинні збуватися мрії, найбільша мрія мого життя збулася. Хочу подякувати всім моїм друзям, колегам та відомим людям, хто знав мою таємницю, але тримав її в секреті тривалий час.

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Хочу подякувати всім своїм глядачам за підтримку і захист мого особистого життя. Такої зворушливої реакції я не очікувала. Навіть не знаю, як вам дякувати. Ви мене дуже розчулили…«

Могилевська наголосила, що для адаптації її донькам потрібен був час і зараз вони почуваються у безпеці.

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«Так вже склалося, що, напевне, прийшов час повідомити вам цю новину, — оголосила Наталя. — І з радістю хочу в цю новорічну ніч сказати, що я стала мамою…»

Співачка побажала всім дітям України, хто залишився без батьків, знайти свою родину. Могилевська зауважила, що не буде більше розповідати про доньок.

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Шанувальники співачки від всього серця вітали її з важливою подією. Відкликнулись і її колеги по шоу-бізнесу, зауваживши, що Наталя буде прекрасною мамою.

«Дуже радий за тебе, Наталочко, — написав співак Павло Зібров. — Миру та щастя вашій родині!»

«Ти молодець, — відгукнувся шоумен Вадим Мічковський, «Дядя Жора». — Пишаюсь!«

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