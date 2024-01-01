«Я стала мамою»: Наталя Могилевська вразила зізнанням
Популярна співачка Наталя Могилевська, яка стала свідком гучного вибуху ракети біля свого дому, у новорічну ніч вирішила розкрити таємницю свого особистого життя. Виявилось, що на початку 2022 року Наталя стала мамою для двох сестер — десяти та двох років. Про це вона розповіла під час виступу на новорічному «Вечірньому кварталі 95». Наталя наголосила, що у її доньок дуже непроста історія і старшій прийшлось рятувати молодшу.
Могилевська показала фото дівчат, але їх обличь не можна побачити. Наталя зауважила, що буде приховувати доньок, поки це буде за можливо.
Почуттями вона поділилась і з шанувальниками на своїй сторінці у соціальній мережі.
«Я щаслива, — написала співачка. — В цю казкову ніч, коли повинні збуватися мрії, найбільша мрія мого життя збулася. Хочу подякувати всім моїм друзям, колегам та відомим людям, хто знав мою таємницю, але тримав її в секреті тривалий час.
Хочу подякувати всім своїм глядачам за підтримку і захист мого особистого життя. Такої зворушливої реакції я не очікувала. Навіть не знаю, як вам дякувати. Ви мене дуже розчулили…«
Могилевська наголосила, що для адаптації її донькам потрібен був час і зараз вони почуваються у безпеці.
«Так вже склалося, що, напевне, прийшов час повідомити вам цю новину, — оголосила Наталя. — І з радістю хочу в цю новорічну ніч сказати, що я стала мамою…»
Співачка побажала всім дітям України, хто залишився без батьків, знайти свою родину. Могилевська зауважила, що не буде більше розповідати про доньок.
Шанувальники співачки від всього серця вітали її з важливою подією. Відкликнулись і її колеги по шоу-бізнесу, зауваживши, що Наталя буде прекрасною мамою.
«Дуже радий за тебе, Наталочко, — написав співак Павло Зібров. — Миру та щастя вашій родині!»
«Ти молодець, — відгукнувся шоумен Вадим Мічковський, «Дядя Жора». — Пишаюсь!«
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