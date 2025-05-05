Таро-прогноз на тиждень з 5 по 11 травня радить представникам багатьох знаків зодіаку готуватися до знайомств та посиленої комунікації з людьми.

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А про те, що чекає на українців у вівторок, 6 травня, розповідає розклад за картами Таро, результати якого публікує видання з гороскопами.

ОВЕН — «Туз Жезлів»

Овни можуть почати щось значуще — чи то новий проєкт, чи особисту трансформацію. Це вдалий час для того, щоб отримати необхідні відповіді та скласти план дій на перспективу. День сприятливий для інтелектуальної роботи та спілкування.

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Поради карт — Не ігноруйте підказки оточення — випадкова репліка може стати ключем до вирішення.

ТЕЛЕЦЬ — Верховний Жрець (Ієрофант)

Тельці можуть зіткнутися з тиском з чийогось боку. Краще уникнути суперечок, навіть якщо відчуваєте, що маєте рацію. Дипломатія принесе більше зиску, ніж відкрита конфронтація. Ваша інтуїція завтра буде особливо загостреною.

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Поради карт — Будьте уважними до деталей і пам'ятайте, що поступка — не слабкість, а стратегічне рішення.

БЛИЗНЮКИ — «Лицар Мечів»

Близнюки відчують приплив енергії, рішучості та імпульсивності. Не поспішайте в судженнях, особливо в діалогах: не кожне слово має бути висловленим. Використовуйте чесність з розумом. День може принести цікаві знайомства або конфлікти.

Поради карт — Важливо проявити помірність у діях та вміння відстоювати свою позицію без тиску.

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РАК — «Трійка Мечів»

Раки можуть відчувати емоційну напругу та розчарування, особливо в особистих питаннях. Це шанс звільнитися від минулого. Ви побачите, що багато проблем були надуманими чи роздутими.

Поради карт — День вдалий для прощення — як себе, так і інших.

ЛЕВ — «Король Пентаклів»

Левам день обіцяє стабільність, але виникнуть ситуації, в яких вам доведеться нагадати собі про власні цілі та не збитися з курсу. Колишня удача може дати збій, але це тимчасово. Важливо не дозволити розчаруванням взяти гору.

Поради карт — Ви знаходитесь ближче до успіху, ніж здається — потрібно лише трохи терпіння та дисципліни.

ДІВА — «Двійка Пентаклів»

Дівам завтра варто утримувати баланс в особистій та професійній сферах. Можлива нестабільність, яка може бути подолана гнучкістю мислення. Уникайте конфліктів з близькими. Постарайтеся бути відкритими до інших точок зору — вони можуть виявитися несподівано корисними.

Поради карт — Варто прийняти непередбачуваність як частину життя.

ТЕРЕЗИ — «Четвірка Кубків»

Терезам важливо не впадати в апатію — ви багато що втрачаєте, зосереджуючись тільки на собі. Подивіться на свої помилки — це стане кроком до оновлення. Доля готова запропонувати вам новий шанс, але його потрібно помітити.

Поради карт — Не бійтеся відкрити нові можливості і відпустити старе.

СКОРПІОН — «Трійка Жезлів»

Скорпіони відчують, що рухаються у правильному напрямку. Можуть з'явитись нові пропозиції чи ідеї, які змінять вектор вашого розвитку.

Поради карт — Важливо почати будувати плани на майбутнє та не боятися масштабних цілей.

СТРІЛЕЦЬ — «Мир»

У Стрільців завершення важливого етапу. Можливі приємні новини, задоволення від виконаної роботи чи важливі досягнення. Це гарний момент, щоб замислитись й почати рухатися у бік змін.

Поради карт — День підходить для спілкування, поїздок та планування нових проектів.

КОЗОРІГ — «Диявол»

Козороги відчують приплив мотивації. День чудово підійде для сміливих кроків, у тому числі у професійній сфері.

Поради карт — Найголовніше — діяти і не боятися змін.

ВОДОЛІЙ — «Правосуддя»

У Водоліїв день вимагає ухвалення відповідальності за свої рішення та слова. Він відкриє шлях до звільнення від внутрішніх сумнівів. Підходьте до справ об'єктивно, уникайте крайнощів.

Поради карт — Для вас головне — зберігати гідність у будь-яких ситуаціях.

РИБИ — «Блазень»

Риби відчують приплив натхнення та бажання розпочати з чистого аркуша. Ви знаходитесь на порозі нових відкриттів. Постарайтеся не втрачати зв'язку з реальністю, щоб не проґавити важливі деталі.

Порада карт — Варто діяти по-новому — і ви здивуєте всіх, у тому числі й себе.

Фінансовий гороскоп на 5−11 травня читайте на сайті «ФАКТІВ».

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