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Пенсія для мобілізованих: у ПФУ дали важливе роз'яснення

16:07 6 травня 2025
Пенсіонери у разі мобілізації продовжать отримувати пенсії

В Україні, де триває загальна мобілізація, колишні військовослужбовці, яких було мобілізовано, будуть продовжувати отримцвати пенсійне забезпечення під час служби. Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

«Частиною третьою статті 2 Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб“ (далі — Закон) визначено, що пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим Законом, у разі призову їх на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийняття на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів та підрозділів цивільного захисту під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення виплата пенсій не припиняється», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», в ПФУ пояснили важливі деталі щодо індексації виплат військовим пенсіонерам.

Фото: Pixabay

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