У Раді планують брати на військову службу осіб віком від 60 років: що пропонують

В Україні, де триває загальна мобілізація, планують запровадити контракти для осіб, які старші 60 років. Про це повідомив ініціатор відповідного законопроєкту Роман Костенко.

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«Впроваджуємо контракти для осіб віком 60+. Сьогодні у ВРУ зареєстрували ініційований мною законопроєкт № 13229, який надасть право громадянам віком 60+ добровільно підписувати контракти для проходження військової служби. Це відповідь на запит суспільства — багато мотивованих і досвідчених людей хочуть бути корисними в умовах війни, але чинне законодавство обмежує їх у цьому. Законопроєкт передбачає надання можливості підписувати однорічні контракти особам віком 60+ під час воєнного стану за згодою командира частини. Для офіцерів віком 60+ потрібно буде отримати щей додаткове погодження від Генерального штабу ЗСУ. Ми маємо використовувати потенціал усіх, хто готовий боротися за перемогу», — написав він.

Нардеп подякував 36 колегам-депутатам, які підтримали ініціативу, а також громадськості та представникам Міноборони України і Генштабу ЗСУ за участь у розробці законопроєкту.

Підписники політика активно обговорюють ініціативу. Їхні думки розділилися.

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